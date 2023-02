Nach einem Streit in einer Disko in Trier haben rund 40 Menschen in der Nacht zum Freitag eine Gruppe von Polizisten angegriffen. Die Einsatzkräfte seien "mit Eisenstangen, Besen, Schaufeln und Glasflaschen" attackiert worden, teilte die Polizei mit. Mindestens fünf Beamte wurden verletzt.Innenminis...

