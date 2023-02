Photon Energy hielt ein Analystenmeeting ab, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 22 bekannt gegeben hatte, die die Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes übertrafen und beim EBITDA im Rahmen lagen. Das Meeting gab mehr Aufschluss über die Prognose für das GJ23, die auf den ersten Blick optimistisch für die Umsätze, aber vorsichtig für das EBITDA zu sein schien. Dies erklärt sich jedoch durch das neu geschaffene Segment "New Energy" nach der Übernahme von Lerta. Das hohe Wachstum in diesem Segment verwässert die Margen, geht aber mit einem geringen Anlagen- und Investitionsbedarf und damit einer potenziell hohen Kapitalrendite einher. Auf der Grundlage adjustierter Schätzungen erscheint Photon Energy sowohl in einer Vergleichsgruppe als auch auf der Grundlage des DCF-Modells von AlsterResearch attraktiv bewertet. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





