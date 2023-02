Johann Horch, CEO von niiio, hielt eine aufschlussreiche Präsentation beim Roundtable von AlsterResearch. niiio hat die Aktienperformance des Fintech-Sektors im Jahr 2022 um 18 Prozentpunkte übertroffen, angetrieben durch ein starkes Umsatzwachstum nach Akquisitionen und das Erreichen des EBITDA-Breakeven. niiio hat ein starkes Angebot in einem boomenden, aber ineffizienten Wealth-Tech-B2B-SaaS-Markt, was das Unternehmen in eine hervorragende Position für (in)organisches Wachstum bringt. Das Kursziel von EUR 1,60 je Aktie basiert auf dem DCF-Modell von AlsterResearch, was einem EV/NTM-Umsatz-Multiple von 5,9x entspricht (US-Peers: 6,1x). AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN ein, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 82% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/niiio%20finance%20Group%20AG





