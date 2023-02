In der Filmbranche ist Gleichberechtigung schon lange Thema. Unausgewogene Geschlechterverhältnisse gibt es dabei nicht nur vor und hinter der Kamera - sondern auch im Internet. Eine Aktion zur Berlinale soll das ändern. Pünktlich zur Berlinale sollen mehr Frauen aus der Filmbranche einen eigenen Eintrag in der deutschsprachigen Ausgabe von Wikipedia bekommen - und damit digital sichtbarer werden. Die Beiträge sollen unter anderem bei einer dreitägigen Schreibwerkstatt in Berlin entstehen, die am Freitag ...

