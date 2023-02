Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen offenbar zur Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei für die Europawahl im kommenden Jahr ausgerufen. An ihrer Kandidatur gebe es nichts zu rütteln, soll Merz einem Bericht des "Spiegel" zufolge am Montag im CDU-Vorstand gesagt haben.



Das habe er auch gegenüber EVP-Partei- und -Fraktionschef Manfred Weber zu verstehen gegeben. Weber hatte zuvor die Präsidentin des Europäischen Parlaments, die Malteserin Roberta Metsola, als Spitzenkandidatin ins Spiel gebracht. Er hatte zudem für sich in Anspruch genommen, "die EVP zu führen und den Auswahlprozess zu moderieren". Das hat Merz ihm nun offenbar aus der Hand genommen.

