Belastet wurden die Ölpreise durch den stärkeren Dollar. Am Rohölmarkt führt ein aufwertender USD häufig zu Preisdruck, weil dann die Nachfrage aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt zurückgeht.New York - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Bis zum Mittag haben die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA und ein starker US-Dollar setzten die Ölpreise unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 82,94 US-Dollar. Das waren 2,20 Dollar weniger als am...

