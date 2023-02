Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE



Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.02.2023

Kursziel: 15,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Sebastian Weidhüner



Gewinnwarnung für 2022 überrascht nicht: Umsatzverschiebungen dürften Profitabilitätsentwicklung noch weiter belasten



Cherry hat jüngst per Ad-hoc-Mitteilung über die von uns bereits antizipierte Verfehlung der EBITDA-Guidance im GJ 2022 informiert. Auch das laufende Jahr wird u.E. durch einen anhaltend hohen Umsatzanteil des Professional-Segments gekennzeichnet sein, wenngleich das margenstarke Gaming-Geschäft wieder spürbares Wachstum verzeichnen dürfte. Dies führt im historischen Vergleich zu anhaltend niedrigen Konzernmargen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau ist die Aktie u.E. jedoch unverändert attraktiv bepreist.



Umsatz- und Profitabilitätsniveau wie erwartet: Nach vorläufigen Zahlen verbuchte Cherry im abgelaufenen Jahr einen Erlösrückgang in Höhe von 20,6% yoy (133,7 Mio. Euro; MONe alt: 131,9 Mio. Euro). Die rückläufige Top-Line ist auf das schwache Gaming-Segment zurückzuführen (MONe: 46,3 Mio. Euro; -44,1% yoy), welches nach den starken Corona-Jahren 2020 und 2021 nun unter zurückhaltender Nachfrage litt und massiv von den Lieferkettenverwerfungen im Zuge der chinesischen Zero-Covid-Politik betroffen war. Das Professional-Geschäft dürfte hingegen das Erlösniveau des Vorjahres bestätigt haben (MONe: 87,4 Mio. Euro; +2,1% yoy). Die Verschiebungen im Produktmix führten zu einer adjustierten EBITDA-Marge von 12,6% bzw. zur Verfehlung des EBITDA-Zielkorridors von 13 bis 15%, was wir bereits in unseren Prognosen reflektiert hatten (MONe alt: 12,8%).

Umsatzrückgang im Einklang mit dem Sektor: Die negative Erlösdynamik Cherrys im Gaming-Bereich entspricht dem allgemeinen Sentiment im Sektor. So zeigen die jüngsten Ergebnisberichte von Corsair (FY22: -27,8% yoy) und Logitech (9M: -15,8% yoy) zum Stichtag 31.12.2022 ebenfalls deutlich rückläufige Umsätze. Der im Zuge der Vorlage der FY-Zahlen veröffentlichte Ausblick Corsairs sieht hingegen wieder ein spürbares Umsatzwachstum von bis zu 12,7% yoy vor. Der Ausblick Logitechs für das laufende GJ 22/23 wurde zwar nach unten angepasst (-13 bis -15% yoy; zuvor -8 bis -4% yoy). Im Verhältnis zum Umsatzrückgang nach 9M impliziert dies jedoch eine verbesserte Erlösdynamik für Q4 (-12,2% bis -3,3% yoy).

Ausblick: Für das Gaming-Segment gehen wir angesichts der Peer-Outlooks für 2023 von 55,6 Mio. Euro aus (+20,1% yoy). Der Bereich Professional sollte durch die fortgesetzte B2C-Offensive im Geschäftsfeld Peripherals und der Übernahme weiterer Marktanteile bei den e-Health-Terminals ebenfalls zweistellig wachsen (MONe: 10,5% yoy; 96,6 Mio. Euro). Aufgrund eines u.E. nachhaltig erhöhten Umsatzanteils des Professional-Segments (2023: ca. 64,0%) im Vergleich zum historisch deutlich niedrigeren Anteil (Mittelwert 2018-2021: 47,5%) prognostizieren wir in 2023ff. eine EBITDA-Marge deutlich unter dem historischen Mittelwert (2023: 15,5%; 2018-2021: 24,4%) und rechnen erst mittelfristig wieder mit einer Normalisierung (2026: 24,1%).

Fazit: Die Bewertung Cherrys (2023e: 6,2x EV/EBITDA; Peergroup: 12,9x) im Branchenvergleich stellt u.E. eine überzogene Berücksichtigung des kurzfristig schwachen Sentiments im Gaming-Sektor dar. Trotz der nachhaltigen Verschiebung der Segmenterlösanteile stellt das aktuelle Bewertungsniveau u.E. daher unverändert eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26425.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°