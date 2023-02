Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3956/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/02 geht es um den Februar-Verfallstag und Respekt für die Bawag, die es in mancher Hinsicht leichter als die Erste Group und die RBI hat. Zahlen gibt es Strabag, DO & CO, Rosenbauer, News zu Valneva (oje), Andritz, Voquz, Pierer, Research zu Knaus Tabbert und RBI, Raiffeisen Research nennt 6 Austro-Top-Picks. Monatlicher Zertifikate Plausch zum Verfallstag: https://audio-cd.at/page/podcast/3955/ Die 2023er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von ...

