MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.073,00 -0,7% +5,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.378,50 -0,8% +12,3% Euro-Stoxx-50 4.252,93 -1,0% +12,1% Stoxx-50 3.915,53 -0,7% +7,2% DAX 15.375,53 -1,0% +10,4% FTSE 7.987,33 -0,3% +7,5% CAC 7.309,79 -0,8% +12,9% Nikkei-225 27.513,13 -0,7% +5,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,29 -0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,04 78,49 -3,1% -2,45 -5,5% Brent/ICE 82,68 85,14 -2,9% -2,46 -3,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,07 52,01 -3,7% -1,95 -30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,06 1.837,80 -0,7% -12,74 +0,1% Silber (Spot) 21,25 21,63 -1,7% -0,37 -11,3% Platin (Spot) 911,00 922,35 -1,2% -11,35 -14,7% Kupfer-Future 4,07 4,14 -1,6% -0,07 +6,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Rezessionsängste und der festere Dollar drücken die Ölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zinsängste dürften die US-Börsen am Freitag weiter nach unten schicken. Dazu steht in den USA ein langes Feiertagswochenende an, für viele Anleger ein weiterer Grund, sich zurückzuhalten. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street wegen des Präsidentengedenktags "Washington's Birthday". Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Donnerstag hatten die Kurse kräftig nachgegeben, nachdem überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankern Erwartungen befeuert hatten, dass die Federal Reserve die Zinsen stärker als bislang angenommen erhöhen wird. Am Freitag werden mit dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von Richmond, Tom Barkin, und Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zwei weitere Vertreter der US-Notenbank auftreten. An Konjunkturdaten werden die Import- und Exportpreise sowie der Index der Frühindikatoren veröffentlicht, jeweils aus dem Januar.

Auf Unternehmensseite hat Applied Materials (vorbörslich +1,2%) solide Geschäftszahlen vorgelegt, das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2023 jedoch als "herausfordernd" bezeichnet. Doordash (+6,3%) hat auf bereinigter Basis mehr verdient als erwartet und nach eigenen Angaben das beste Quartal der Unternehmensgeschichte verzeichnet.

Moderna fallen um 6,5 Prozent. Ein Grippeimpfstoffkandidat des Unternehmens hat in einer klinischen Studie nicht durchgängig überzeugt. Tesla (-0,9%) stehen neben einer Rückrufaktion Klagen von ehemaligen Mitarbeitern ins Haus. Diese wurden entlassen, weil sie eine gewerkschaftliche Vertretung in dem Unternehmen gründen wollten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse

durch die Löschung der Linde plc am 27. Februar aus dem DAX

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0.1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Als Stimmungskiller wird an der Börse auf die steigenden Zinsen verwiesen. Hierfür gibt es zwei Gründe: Fundamental belastet die laufende Veröffentlichung von weniger guten Inflationsdaten als am Markt erhofft. So enttäuscht in Deutschland der geringe Rückgang der Erzeugerpreise (PPI). Des weiteren verweist ein Aktienhändler auf das Bloomberg-Interview von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, das für Druck auf die Anleihen sorgte. Im Interview warnt sie vor der Gefahr, dass die Finanzmärkte die Hartnäckigkeit der Inflation unterschätzten - und damit auch die von Seiten der EZB notwendigen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. Für Volatilität bei Einzelaktien dürfte zudem der kleine Verfalltag der Aktienoptionen mit Termin Februar sorgen. Mercedes-Benz (+2,5%) überrascht den Markt mit einem Aktienrückkauf. Auch die Geschäftszahlen liegen leicht über den Erwartungen. Allianz fallen hingegen nach Zahlen um 2,7 Prozent. Auch die Aktien von Rückversicherer Swiss Re fallen um 0,3 Prozent. Trotz guter Zahlen sehe der Ausblick sehr vorsichtig aus, heißt es von Analysten. Bei Deutsche Post geht es um 2,8 Prozent nach unten. Hier hat JP Morgan die Aktien laut Händlern auf "Underweight" gesenkt. Quartalszahlen aus Frankreich kommen unterschiedlich an. So notieren Electricite de France 0,2 Prozent höher, für die Luxusmarke Hermes geht es indes 0,6 Prozent abwärts. Air France-KLM (+6,2%) schaffte im vierten Quartal den Sprung in die Gewinnzone. Von starken Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Safran (-0,1%). Das gelte auch für den Ausblick. Auch beim Schweizer Spezialchemiekonzern Sika (4,1%) lief es vergangenes Jahr rund.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:45 Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0623 -0,4% 1,0634 1,0672 -0,8% EUR/JPY 143,37 +0,3% 143,26 143,23 +2,2% EUR/CHF 0,9910 +0,3% 0,9884 0,9877 +0,1% EUR/GBP 0,8902 +0,0% 0,8909 0,8892 +0,6% USD/JPY 134,98 +0,7% 134,65 134,19 +2,9% GBP/USD 1,1931 -0,5% 1,1958 1,2003 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,8920 +0,3% 6,8848 6,8679 -0,5% Bitcoin BTC/USD 23.813,68 -0,8% 23.689,52 24.758,87 +43,5%

Der Dollar profitiert weiter von den Zinserhöhungserwartungen, ausgelöst von unerwartet deutlich gestiegenen Erzeugerpreisen. Der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die in den USA erneut befeuerten Sorgen vor weiteren bislang nicht erwarteten Zinserhöhungen oder einem länger erhöht bleibenden Zinsniveau haben am Freitag auch das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Sydney bestimmt. Der geringer als gedacht ausgefallene Anstieg der US-Erzeugerpreise im Januar hatte gepaart mit erneut robusten Arbeitsmarktdaten an der Wall Street für deutliche Verluste gesorgt. Dazu kamen falkenhafte Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank. Thema an den chinesischen Börsen waren die US-chinesischen Beziehungen. Nach dem Abschuss eines mutmaßlich chinesischen Spionageballons geht US-Präsident Biden nun auf China zu, zumal weitere drei inzwischen abgeschossene Ballons offenbar nicht aus China kamen. Am Donnerstag hatte das chinesische Handelsministerium Lockheed Martin und eine Tochter von Raytheon Technologies wegen deren Waffenlieferungen an Taiwan auf eine schwarze Liste gesetzt. Eine Sonderbewegung zeigte in Hongkong die Aktie der Investmentbank China Renaissance, die um 29 Prozent abstürzte. Auslöser war, dass der Chef der Bank, der Milliardär Bao Fan, vermisst wird. Bao trug mit seiner Bank zur Gründung einer Reihe von Internet-Startups in China bei, darunter die führende E-Commerce-Firma JD.com (-0,8%). Lenovo kamen um 3,6 Prozent zurück. Die nachlassende Nachfrage nach PC hatte dem Unternehmen im dritten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. In Seoul gaben LG Chem um 2,3 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, 5,7 Prozent am US-Minenbetreiber Piedmont Lithium für 75 Millionen Dollar zu übernehmen. In Tokio gewannen Bridgestone 4,3 Prozent, nachdem der Reifenhersteller überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zensho Holdings zogen um 4 Prozent an, gestützt vom geplanten Kauf der Schnellrestaurantkette Lotteria von Lotte Holdings. Für Lotte ging es in Seoul um 1 Prozent aufwärts.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Mit dem aktuellen Niveau könnten die Marktteilnehmer gut leben, heißt es. Eine Neueinschätzung werde erst am kommenden Dienstag stattfinden, wenn die neuen globalen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) vorgelegt werden. Daneben findet am Montag aufgrund eines Feiertages kein US-Handel statt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MERCEDES-BENZ

hat im abgelaufenen Jahr dank hoher Verkaufspreise für Oberklasseautos und eines besonders guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Die Lieferprobleme, die viele Unternehmen der Autobranche teils erheblich belastet haben, konnte der Autokonzern überraschend gut wegstecken. Den Aktionären will der DAX-Konzern eine erneut höhere Dividende zahlen.

VOLKSWAGEN

Deutlich geringere Verkäufe in China haben dem Volkswagen-Konzern im Januar einen Absatzrückgang beschert. Die weltweiten Verkäufe sanken um 11,9 Prozent auf 616.200 Einheiten.

DOUGLAS

hat im ersten Geschäftsquartal beim operativen Gewinn und Umsatz zweistellige Wachstumsraten verzeichnet und unter dem Strich überproportional mehr verdient.

ENBW

und der norwegische Energiekonzern Equinor wollen gemeinsam die Offshore-Windenergie in Deutschland weiter entwickeln. Details zur geplanten Zusammenarbeit gaben die beiden Unternehmen nicht bekannt.

HHLA

hat 2022 angesichts rückläufiger Containerumschläge auch als Folge des russischen Angriffskriegs auf das Terminal im ukrainischen Odessa etwas weniger verdient als im Vorjahr. Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) ging nach vorläufigen Zahlen auf 220 von 228 Millionen Euro zurück, übertraf aber den Zielkorridor von 175 bis 210 Millionen Euro.

RHEINMETALL

soll in Deutschland die Rumpfmittelteile für das Kampfflugzeug F-35 des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt zwischen beiden Seiten und dem Zulieferer Northrop Grumman unterzeichnet. Ende 2022 hatte der Bund 35 dieser Tarnkappen-Jets für fast 10 Milliarden Euro bestellt.

UNIPER

hat 2022 einen kräftigen Verlust verbucht. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten EBIT sowie einem bereinigten Konzernergebnis über Vorjahr - ob er 2023 von einem geringeren Verlust oder aber gar wieder einem Gewinn ausgeht, ist unklar. Aufgrund von Unsicherheiten über die Entwicklung der Gaspreise sei beim bereinigten operativen Ergebnis mit einer hohen Volatilität zu rechnen.

ADNOC GAS

Die Vereinigten Arabischen Emirate planen einen Teilbörsengang für ihr Erdgasgeschäft. Angesichts verstärkter Nachfrage aus Europa rechnet das staatliche Energieunternehmen mit einem Erlös von rund 2 Milliarden US-Dollar aus der Platzierung von 4 Prozent der Anteile an Adnoc Gas. Das wäre laut Insidern das größte IPO an der Börse von Abu Dhabi.

EDF

hat wegen eines deutlichen Rückgangs der Erzeugung und wegen der Auswirkungen der Strompreisbremse in Frankreich im vergangenen Jahr tiefrote Zahlen geschrieben.

HEINEKEN

13 Jahre nach der Übernahme des mexikanischen Brauers Femsa Cerveza hat der niederländische Braukonzern Heineken einen Teil jener eigenen Aktien zurückgekauft, die damals zur Finanzierung des Deals an die Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Femsa) übergegangen waren.

HERMES

Die Aktionäre des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Der Hermes International SCA will für das vergangene Jahr 13 Euro je Aktie zahlen und damit 5 Euro mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen zeigte sich zudem zuversichtlich.

NATWEST

hat ihren Gewinn im vierten Quartal kräftig gesteigert. Zudem kündigte die Bank, an der die britische Regierung zu 44 Prozent beteiligt ist, ein Aktienrückkaufprogram über bis zu 800 Millionen Pfund für die erste Jahreshälfte 2023 an.

PFIZER

und Valneva haben beschlossen, einige klinische Studien zur Erprobung ihres Borreliose-Impfstoffkandidaten auf Grund von Verfahrensfehlern in einigen Versuchszentren zu stoppen. In bestimmten klinischen Versuchszentren, die von einem Drittanbieter betrieben werden, sei gegen bewährte Verfahrensweisen verstoßen worden.

AIRBUS

Verwaltungsratschef Rene Obermann fordert eine schnelle Entscheidung für die Modernisierung des Eurofighters. "Unser Eurofighter hat andere Fähigkeiten als die F35 und erfüllt wichtige Aufgaben für die Luftwaffe mit einer sehr hohen Einsatzbereitschaft", sagte Obermann dem Handelsblatt mit Blick auf die Bestellung amerikanischer F35-Kampfflugzeuge für die Luftwaffe.

AIR FRANCE-KLM

will weiter in Flugzeuge der neuen Generation investieren, nachdem die französisch-niederländische Fluggesellschaft im vierten Quartal und Gesamtjahr unter dem Strich wieder schwarze Zahlen und deutliche Umsatzsteigerungen verbuchen konnte. Die Nachfrage nach Flugreisen stieg 2022 nach Jahren der Einschränkungen und geschlossenen Grenzen stark an.

SAFRAN

will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich mehr als verdoppeln, nachdem der französische Luftfahrtzulieferer bei Umsatz und operativem Gewinn dank der Erholung im Flugverkehr signifikant zweistellige Wachstumsraten verzeichnen konnte.

SWISS RE

hat angesichts hoher Belastungen im Zusammenhang mit Corona und als Folge von Naturkatastrophen wie dem Hurrikan Ida einen Rückgang des Nettogewinns von 67 Prozent verzeichnet. Im vergangenen Jahr standen 472 Millionen Dollar Nettogewinn unter dem Strich - nach 1,44 Milliarden Dollar im Jahr 2021.

