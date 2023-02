Tiktok kommt mit unangekündigten Neuerungen ums Eck, die zahlreichen Nutzer:innen erfreuen dürften: Das soziale Netzwerk zeigt eine Reihe von neuen Feeds an. Einigen Tiktok-User:innen mag es schon aufgefallen sein: Die chinesische Video-Plattform hat seiner Benutzeroberfläche neben den bereits vorhandenen Feeds "Following" und "For You" neue hinzugefügt. Einige Nutzer:innen sehen jetzt auch Feeds für "Sport", "Mode", "Gaming" und ...

