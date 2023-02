© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein



Der nächste Rechtsstreit für einen ehemaligen Krypto-Star: Die SEC verklagt den Krypto-Unternehmer Do Kwon und seine Firma Terraform Labs. Es geht um mehrere Milliarden US-Dollar.

Die US-Aufsichtsbehörde SEC hat am Donnerstag vor einem Bundesgericht Klage erhoben. Sie richtet sich gegen den Krypto-Unternehmer Do Kwon und seine Firma Terraform Labs. Der Vorwurf: Kwon und sein Unternehmen sollen nicht registrierte Wertpapiere, darunter auch die Kryptowährung Stablecoin, angeboten und verkauft haben.

Der dadurch entstandene Schaden soll mehrere Milliarden Dollar hoch sein, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Behörde wirft Kwon und Terraform Labs außerdem vor, Anleger durch falsche Angaben in die Irre geführt zu haben. Dabei soll auch die südkoreanische mobile Zahlungsapp "Chai" eine entscheidende Rolle gespielt haben.

"Wir behaupten, dass Terraform und Do Kwon es versäumt haben, die Öffentlichkeit vollständig, fair und wahrheitsgemäß zu informieren, wie es für eine Reihe von Krypto-Wertpapieren erforderlich ist, insbesondere für LUNA und Terra USD", sagt der SEC-Vorsitzende Gary Gensler.

Bei dem Betrug soll der algorithmische Stablecoin dazu verwendet worden sein, Preise für die von Terraform Labs angebotene Währung zu stützen. Der Preis der Stablecoins wiederum soll laut den Vorwürfen der SEC von Do Kwon und seinem Team kontrolliert worden sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Terraform Labs mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde auseinandersetzen muss. Die hat bereits 2021 eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht, in der es um die Aktienbestände des Unternehmens ging. Im vergangenen Jahr wies ein New Yorker Richter Terraform Labs an, den Ermittlungsvorladungen der SEC nachzukommen.

Der Aufenthaltsort von Kwon ist derzeit unbekannt. Die südkoreanischen Behörden suchen nach ihm im Zusammenhang mit einem Haftbefehl, der im vergangenen September unter anderem wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht erlassen wurde.

In den sozialen Medien hat er bisher jedes Fehlverhalten bestritten. "Wir bemühen uns weiterhin, Kwon ausfindig zu machen, und es ist schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt irgendetwas zu bestätigen", teilte die Staatsanwaltschaft in Seoul der Nachrichtenagentur Bloomberg auf Anfrage mit.

Autor: lif für die wallstreet:online Zentralredaktion