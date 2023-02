Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3951/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 12 (13) S5/02: Jochen Dickinger (08.02.23) - in Folge S4/01 geht es um Finanzbildung und Finanzausbildung als Motto der kompletten Season aus wieder 111 Folgen. Heute geht es um eine potenzielle S Immo Spekulation, bzw. Danke an Susanne Plank von der Wiener Börse für eine überraschend grosse ADR-Zahl und das Duo Thomas Arnoldner und Peter Heinrich für eine nette Fortsetzung der Telekom Austria Storyline. - TeleTrader-Legende Robert Dannbauer checkt am 26.2. einen Charity Brunch & Workshop. Der gesamte Gewinn der Veranstaltung wird an die Caritas Hilfsaktion "Erdbeben ...

