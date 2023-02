Mainz (ots) -Insgesamt viermal lädt Giovanni Zarrella in diesem Jahr live zu seiner Musikshow im ZDF ein. Am Samstag, 25. Februar 2023, 20.15 Uhr, begrüßt der Sänger und Entertainer in der restlos ausverkauften Baden-Arena Offenburg nationale und internationale Stars auf seiner Bühne.Ob Schlager oder Popmusik, die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich erneut auf einen Samstagabend mit großen Hits, Überraschungen und besonderen Duetten freuen: Ein absolutes Highlight ist der Besuch von Adam Lambert. Der US-amerikanische Sänger wurde in der Castingshow "American Idol" entdeckt. Inzwischen feiert er als Solist und auch als Sänger der Band Queen weltweit Erfolge.Mit Roland Kaiser, Andrea Berg, Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino de Angelo, Ute Freudenberg und Semino Rossi kommen die Schlagerfans voll auf ihre Kosten. Außerdem steht das mit Spannung erwartete "Wolkenfei"-Comeback auf dem Programm, das Vanessa Mai im November bei Giovanni ankündigte. Der Schweizer Luca Hänni und die schwedische Schlagersängerin Julia Lindholm sind erstmals zu Gast in der "Giovanni Zarrella Show". Eine weitere Premiere: Roland Kaiser und Nino de Angelo treten im Duett auf. Bergdoktor-Star Mark Keller wird zusammen mit seinem Sohn Aaron auf der Bühne stehen.Auch deutsche Popgrößen sind mit dabei: allen voran Max Giesinger und Michael Schulte mit ihrem Hit "More To This Life". Die Erfolgsband PUR sorgt mit aktuellem Titel und einem Medley aus 40 Jahren Bandgeschichte für Partystimmung. Tim Bendzko meldet sich mit neuer Musik zurück. Im Duett präsentieren sich Namika und die französische Sängerin Zaz.Als Newcomer wird der Lübecker Songschreiber Florian Künstler die TV-Premiere seines Titels "Kleiner Finger Schwur" feiern. Innerhalb kürzester Zeit wurde der emotional berührende Song zum Streamingerfolg und viralen Hit in den sozialen Medien.Und natürlich hat Gastgeber Giovanni Zarrella mit seiner Live-Band wieder einige musikalische Überraschungen vorbereitet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter https://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Die Giovanni Zarrella Show in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5444049