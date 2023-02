DJ MARKT-AUSBLICK/Böses Erwachen voraus - Inflation unterschätzt

Von Michael Otto Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine spannende Woche mit einem möglicherweise schmerzhaften Realitätscheck dürfte vor DAX & Co liegen. Denn in einer verkürzten Handelswoche in den USA muss der Markt auch noch Konjunkturdaten verarbeiten und eine Neubewertung der Inflationslage vornehmen. Der Montag dürfte noch recht ruhig werden, mit halb Deutschland im Rosenmontagsrausch und geschlossenen US-Börsen wegen Washingtons Geburtstag.

Neue weltweite Konjunkturbewertung mit Einkaufsmanagern (PMI)

Doch am Dienstag geht es gleich los mit den aktuell wichtigsten Konjunkturdaten: Den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus. Dazu gibt es für Deutschland noch den ZEW-Index und am Mittwoch den Ifo-Index. Bei den PMIs wollen Anleger ihre Hoffnung bestätigt sehen, dass es nun wirklich keine Anzeichen einer Rezession mehr gibt, wie sie noch im Winter als Bedrohung gesehen wurde. Dass deutliche bessere PMIs allerdings auch für stärker steigende Zinsen sprechen, blendet der Markt derweil noch aus.

Auf Ebene der Einzelunternehmen spricht die Berichtssaison für die Konjunktur. Schließlich legen die meisten Firmen nicht nur gute Zahlen vor, sondern überraschen auch oft mit optimistischen Ausblicken. Meist folgen dann die typischen Kursreaktionen mit Gewinnen von 5, 8 oder sogar 10 Prozent. "Ein typisches Zeichen dafür, dass Fonds untergewichtet waren und erwartungsneutral in die Zahlen gegangen sind", sagte ein Händler. Für den Gesamtmarkt sei diese erkennbare Untergewichtung bullish.

Aktien weiter untergewichtet - Bullishes Zeichen

Auch die Strategen der Bank of America stellen in ihrer neuesten Umfrage unter Fondsmanagern fest, dass diese zu skeptisch seien: Volle 66 Prozent der Manager sehen den Markt nur in einer Bärenmarkt-Rally. Entsprechend herrsche bei Aktien sogar eine Untergewichtung von 31 Prozent - eine Abweichung von mehr als zwei Standardabweichungen vom historischen Durchschnitt der Positionierungen. Und die Cash-Quote sei mit 5,2 Prozent entsprechend hoch. Soviel Negativität ist nach der klassischen Börsenstrategie der Contrary Opinion meist eine gute Kaufgelegenheit.

Die andere Seite der Medaille - Zins und Inflation laufend unterschätzt

Wäre da nicht die zweite Seite der Medaille: die Zinsen und dahinter die Inflation. Denn so schön steigende Gewinne auch sein mögen, "die Leitzinserwartungen haben aber zur Zeit möglicherweise größeren Einfluss auf die Kursentwicklung als die Gewinnerwartungen", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

Beim Thema Inflation fragen sich Händler schon seit Wochen, welches Spiel der Markt hier eigentlich spielt: Denn alle Anzeichen sprechen dafür, dass die US-Zinsentwicklung massiv unterschätzt wurde. Bis vergangene Woche wurden am US-Markt sogar Zins-Senkungen im Laufe noch dieses Jahres eingepreist. Dass dies nur bei einer schweren Rezession funktioniert, wurde vom Markt ausgeblendet.

Entsprechend kalt fiel die Dusche mit den starken US-Arbeitsmarktdaten aus. Dann ging auch die US-Kerninflation weniger stark zurück als erhofft und der Einzelhandelsumsatz in den USA stieg im Januar mit 3 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet. Gleichzeitig zeigt die Aktivität am US-Häusermarkt trotz weiter steigender Zinsen keine Abkühlung mehr.

Markt hat geschlafen - Traum von der Disinflation ist vorbei

Stratege Craig Erlam von Oanda meint, dass erst die stärkeren US-Erzeugerpreise den Markt und seine Inflationserwartung aufgeweckt hätten: "Tatsächlich hätte die Botschaft viel früher ankommen müssen, aber Investoren waren derart überzeugt, dass es sich nur um Datenausreißer handelte, dass sie übersehen haben, wie schnell sich das addiert."

Die Strategen der Societe Generale befürchten sogar eine "transitory disinflation", also dass der Traum von den sinkenden Inflationsraten nur ein kurzes Zwischenspiel war. Und bei BNY Mellon warnen die Vermögensverwalter, dass zwar die Gesamtrate der Inflation eine Spitze ausgebildet habe, die Kerninflation aber weiter in einem Aufwärtstrend sei.

Albtraumszenario Inflation - Zinsen steigen weiter

Für Anleger könnte damit das Albtraumszenario drohen: Ein dauerhaft hoher Preisauftrieb, bei dem jedesmal ein konjunkturzyklischer Aufschlag noch dazu kommt. In Deutschland tragen die Gewerkschaften mit hohen Lohnforderungen dazu bei.

Selbst ohne diese Forderungen könnte der Markt den Kostendruck auf Firmen unterschätzen: So sieht BASF-Chef Martin Brudermüller 2023 sogar noch höhere Risiken für die deutsche Wirtschaft durch die Energiekrise. "Die Folgen der Energiepreiskrise werden dieses Jahr bei den Unternehmen wahrscheinlich stärker zu Buche schlagen als 2022. Es wäre naiv zu glauben, dass wir 2023 einfach wieder zur Tagesordnung übergehen können", sagte er der FASZ.

Mit China und Japan wird auch Asien zum Problem

Dazu könnten nun auch noch Inflationsprobleme aus Asien drohen: So sollten auch Europas Anleger am Montag genau auf die Zinsentscheidung der People's Bank of China achten, wenn sie ihren neuen Referenzzinssatz für Bankkredite bekanntgibt. Denn auch China kann den Schuldenberg nicht mehr einfach vor sich her schieben.

Selbst Japan könnte belasten. So weist Jean Boivin, Leiter des Blackrock Investment Institute (BII) beim Blick auf die US-Inflation darauf hin, "dass sich der Preisanstieg nicht annähernd so stark verlangsamt hat wie zunächst berichtet". Und nun werde auch noch die Bank of Japan (BoJ) auf die Inflation reagieren und ihre ultralockere Geldpolitik anpassen. Dies habe Ausstrahlungsrisiken auf die Renditen weltweit. Gerade der Wechsel an der Spitze der BoJ sollte daher zur Vorsicht mahnen: "Es ist zu erwarten, dass die bald abtretende Zentralbankführung unter Kuroda die erforderliche Anpassung der Geldpolitik nicht mehr einleiten, sondern diesen Schritt der neuen Leitung überlassen wird", so sein Kollege Martin Lück vom BII.

Per Saldo sind die Voraussetzungen für weiter steigende Kurse nicht gut. Selbst eine weiter stark laufende Berichtssaison könnte ab kommender Woche vom Realitätscheck bei Zins und Inflation überrollt werden.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2023 07:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.