Der DAX hat dem Druck der US-Börse in dieser Woche nur zeitweise standgehalten. Durch die Verbraucher- und Erzeugerpreise aufgeflammte Zinssorgen belasteten nämlich die Wall Street. Am Freitagvormittag rutschte dann auch der deutsche Leitindex deutlich ins Minus. Konjunkturdaten und Bilanzen sorgten in dieser Handelswoche für starke Ausschläge. Der Fokus lag vor allem auf der US-Inflation sowie den Erzeugerpreisen. Außerdem stelle sich die Frage, wer wohl der DAX-Nachfolger von Linde wird. Als Favorit gilt die Commerzbank. Am Donnerstag punktete die Universalbank mit einem starken Jahresergebnis. Airbnb und Airbus lieferten ebenfalls überzeugende Zahlen. Welche Werte darüber hinaus spannend waren und wie es weitergeht an der Börse, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe "Die Woche".