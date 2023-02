© Foto: Nati Harnik - picture alliance/AP Images



Der milliardenschwere Investor Charlie Munger kann Kryptowährungen nicht ausstehen. Während der jährlichen Aktionärsversammlung der Daily Journal Corporation legt Munger nach und bezeichnet Kryptowährungen als "wertlos".

Charlie Munger, Berkshires Vize, äußert sich seit einiger Zeit öffentlich über Kryptos. Er sagt, er wünschte, sie wären nie erfunden worden. Er sagt, Bitcoin sei "dumm und böse" und nützlich für "Kidnapper und Erpresser". Er vergleicht Kryptos mit "Rattengift" und einer "Geschlechtskrankheit".

Jetzt geht es weiter: "Ich bin nicht stolz auf mein Land, dass es diesen Mist zulässt. Es ist wertlos, es taugt nichts, es ist verrückt, es wird nichts als Schaden anrichten. Es ist unsozial, es zuzulassen", so Munger während eines live gestreamten Interviews mit CNBC bei der Aktionärsversammlung des Daily Journals. Er schäme sich dafür, dass so viele Menschen "an diesen Mist glauben und die Regierung ihn zulässt".

Und weiter: "Es ist einfach lächerlich, dass jemand dieses Zeug kauft. Es ist ein absolut verrücktes, dummes Glücksspiel."

Leute, die nicht seiner Meinung sind, betitelt Munger als "Idioten". "Ich glaube nicht, dass es ein rationales Argument gegen meine Haltung gibt", so der 99-jährige.

Der Kryptomarkt hat im vergangenen Jahr ein Branchenbeben erlebt und rund zwei Billionen US-Dollar verloren. Der Bitcoin verlor im Jahr 2022 mehr als 60 Prozent seines Wertes. Die Implosion von FTX, einer inzwischen bankrotten Krypto-Handelsplattform, hat das Vertrauen der Anleger erschüttert.

Munger hat die US-Regierung bereits aufgefordert, Kryptowährungen zu verbieten. "Was sollten die USA tun, nachdem ein Verbot von Kryptowährungen in Kraft tritt?", schrieb er kürzlich in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal. "Nun, eine weitere Maßnahme könnte sinnvoll sein: Dem kommunistischen Führer Chinas für sein großartiges Beispiel für ungewöhnliche Vernunft zu danken."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion