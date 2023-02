WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich zu Jahresbeginn weiter abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Januar zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit rund zwei Jahren. Bankökonomen hatten im Schnitt 1,4 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Importierte Kraftstoffe wurden erneut deutlich günstiger.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation abgeschwächt, zuletzt aber nicht so deutlich wie erhofft. Die Zinserwartungen an die Federal Reserve sind daher gestiegen./bgf/jkr/jha/