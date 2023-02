Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.02.2023

Kursziel: 125,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Vorläufige Zahlen für 2022 im Rahmen unserer Erwartungen

Die jüngst vermeldeten vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bewegten sich im Rahmen unserer letzten Schätzungen. Dabei konnten alle Geschäftsfelder die Herausforderungen infolge der hohen Inflation sowie im Bereich der Lieferketten sehr gut bewältigen.



Wie erwartet, profitierte das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft von der mit der anhaltenden Corona-Entspannung verbundenen Normalisierung der Veranstaltungs-, Fest- und (Fern-)Reiseaktivitäten.



Im Zuge der damit einhergehend wieder gestiegenen Anzahl klassischer Fotoanlässe entstand im vergangenen Jahr viel "frisches Bildmaterial", das die Kunden zum Weihnachtsfest zur Erstellung individueller Fotogeschenke nutzten. Dies spiegelte sich auch beim Bestseller, dem CEWE FOTOBUCH, in einer Absatzsteigerung um 3,6 Prozent auf 5,85 Millionen Exemplare wider.

Positiv wirkt sich unverändert auch die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Premium-Anbieter im Fotofinishing aus. Diese basiert neben einer guten Markenkommunikation maßgeblich auf dem Fokus auf nachhaltige Qualität und Kundenorientierung. Dabei konnte die Kundenzufriedenheit im vergangenen Jahr erfreulicherweise nochmals deutlich gesteigert werden.



Zudem punkten die Fotospezialisten insbesondere zum Weihnachtsgeschäft regelmäßig mit der Einführung innovativen Produktneuheiten und -varianten. Im Rahmen der Innovationskultur des Unternehmens trafen sich kürzlich auch wieder rund 1.000 Beschäftigte der gesamten CEWE-Gruppe aus ganz Europa zu den alljährlichen "Innovation Days" in Oldenburg zur Entwicklung und Präsentation neuer Produktideen.



Seit unserem letzten Research hat sich das Bewertungsniveau der Vergleichsaktien unserer Peer-Group kräftig erhöht. Hauptsächlich vor diesem Hintergrund setzen wir unser Kursziel für den CEWE-Anteilsschein bei nur leichten Anpassungen unserer Schätzungen nunmehr wieder deutlich von 115 auf 125 Euro herauf. Auf dieser Basis bietet der Titel trotz der zwischenzeitlich gestiegenen Notierung aktuell ein Kurspotenzial von fast 30 Prozent. Zudem weist das Papier bei Ansatz unserer Schätzungen derzeit eine ordentliche Dividendenrendite von 2,5 Prozent auf, die zukünftig weiter steigen dürfte.



Insgesamt bekräftigen wir daher einmal mehr unsere Empfehlung, die CEWE-Aktie auf dem unserer Meinung nach momentan immer noch sehr günstigen Niveau zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26433.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



