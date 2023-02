Original-Research: Clean Logistics SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Clean Logistics SE

Unternehmen: Clean Logistics SE

ISIN: DE000A1YDAZ7



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Ausgesetzt

seit: 17.02.2023

Kursziel: Ausgesetzt

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal setzt sein Rating und sein Kursziel aus.



Zusammenfassung:

Die Clean Logistics SE hat heute bekannt gegeben, dass sie für sich selbst und ihre Tochtergesellschaften voraussichtlich am Montag einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen wird. Bemühungen, eine weitere Finanzierung der Gesellschaft zu gewährleisten, sind gescheitert. Die geplante Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt. Am 10. Februar hatte Clean Logistics bekanntgegeben, dass CEO Dirk Graszt als geschäftsführender Direktor der Gesellschaft ausscheidet. Herr Graszt hat sein Amt als Verwaltungsrat ebenfalls niedergelegt. Am 29. Dezember 2022 hatte bereits Dirk Lehmann sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates niedergelegt. Damit sind inzwischen die beiden Unternehmensgründer aus dem Unternehmen ausgeschieden. Wir setzen unsere Bewertung und das Kursziel aus.





Abstract:

Clean Logistics SE has announced today that it plans to file for insolvency proceedings for itself and its subsidiaries on Monday, as efforts to secure further financing for the company have failed. The planned capital increase will not be carried out. On 10 February, Clean Logistics announced the resignation of CEO Dirk Graszt as an executive director of the company. Mr Graszt also resigned from his position on the Board of Directors. Dirk Lehmann had already resigned as a member and Chairman of the Board of Directors on 29 December 2022. The two founders of the company have thus left the company. We are suspending our rating and price target.

