MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor nachlassender Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land gewarnt. "Ich rede hier nicht nur von Waffen. Wir reden von finanzieller Unterstützung, von politischer Unterstützung auf allen Plattformen", sagte der 45-Jährige am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz in seiner per Video übertragenen Rede. Russlands Staatschef Wladimir Putin setze auf solche Ermüdungserscheinungen, meinte Selenskyj.

Selenskyj forderte die Konferenzteilnehmer deshalb dazu auf, den eigenen Gesellschaften den Sinn von Sanktionen gegen Russland immer wieder aufs Neue zu erklären. "Man darf nicht müde werden zu erklären, wer den Krieg begonnen hat und warum", unterstrich er.

Es sei klar, dass Putin nicht in der Ukraine Halt machen werde, so Selenskyj: "Wenn wir gebrochen werden, dann wird er weiter alle anderen Staaten aufessen, die einst in der Sowjetunion waren." Putin fürchte dabei eine Niederlage in der Ukraine. "Seine Niederlage auf dem Schlachtfeld bedeutet seine Niederlage im eigenen Land", unterstrich Selenskyj.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit knapp einem Jahr gegen einen russischen Angriffskrieg. Einschließlich der bereits 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim kontrolliert Moskau derzeit knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets./ast/DP/ngu