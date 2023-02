DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Februar (8. KW)

=== M O N T A G, 20. Februar 2023 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Auftaktsitzung der Plattform Klimaneutrales Stromsystem, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Bundesumweltministerin Lemke, PK zur Vorstellung der Studie "Empfehlungen für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau", Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H - DE/Deutsche Post AG, Verdi beginnt Urabstimmung über Streik nach Scheitern der Tarifverhandlungen (bis 8.3) *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Treffen der Außenminister - GB/Intercontinental Exchange (ICE), Start des Erdgasmarktes für Futures und Optionen in London parallel zur in Amsterdam ansässigen Großhandelsplattform Title Transfer Facility (TTF) - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 21. Februar 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar 08:05 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Jahresergebnis *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des ZBT - Zentrum für Brennstoffzellen-Technik GmbH der Universität Duisburg- Essen, Duisburg 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement nach 3. Roundtable zu industriellen Produktionskapazitäten für die Energiewende, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar - DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Januar - RU/Präsident Putin, Rede zur Lage der Nation M I T T W O C H, 22. Februar 2023 *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis (08:30 PK) *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Exasol AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar 09:30 DE/Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, PK zu "Mittel- und Osteuropa nach der Zeitenwende - Perspektiven und Trends der deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit der Region" 10:00 DE/Ceconomy AG, HV *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Januar 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Urteil in Sachen "Desiderius-Erasmus-Stiftung" der AfD 10:00 DE/Statistisches Bundesamt (Destatis), Pressespräch zu "Revision des Verbraucherpreisindex für Deutschland" 10:30 DE/Bertrandt AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 13:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, Potsdam (bis 23.2.) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis *** 19:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategie-Update zu Software- Betriebssystem *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q - DE/Galeria Karstadt Kaufhof, Fortsetzung der Tarifverhandlungen D O N N E R S T A G, 23. Februar 2023 *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Krones AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis (07:30 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Auto1 Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag mit Vorlage des Strategieplans 2023-2026 *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 08:00 DE/New Work SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) - CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q *** - IN/G20, Treffen der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten (bis 24.2) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam - Märkte/Börsenfeiertag Japan F R E I T A G, 24. Februar 2023 *** 06:30 CH/Holcim Ltd , Jahresergebnis *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (10:45 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2022 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Jahr 2022 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 08:45 IN/Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner, PK bei G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure 10:00 DE/Metro AG, HV (virtuell) 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar 17:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede an der Columbia University - DE/Landgericht Detmold, Urteil im Verfahren gegen Volkswagen zum Ende der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bis 2030 *** - IN/G20, Abschluss des zweitägigen Treffens der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten - UA//1. Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine - EU/Ratingüberprüfung für Niederlande (Fitch); Nordrhein-Westfalen (S&P); Österreich (Moody's); Österreich (S&P); Schweden (Moody's); ===

