Das Unternehmen nimmt ein 5.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm wieder auf, das sich auf neue Zielbereiche konzentrieren wird, die in der vorrangigen Zielzone 'Hinge A' lokalisiert wurden.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 17. Februar 2023 / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das "Unternehmen" oder "Nine Mile") freut sich bekannt zu geben, dass die Winterbohrungen im unternehmenseigenen VMS-Projekt Nine Mile Brook begonnen haben. Es kommen rahmenmontierte Bohrgeräte ("Skid Mount") zum Einsatz und mit den Arbeiten wurde die in Moncton (New Brunswick) ansässige Firma Orbit-Garant Drilling Inc. beauftragt. Die Arbeiten am Bohrloch T05-A, wo schon vor den Weihnachtsfeiertagen Teilbohrungen stattfanden, wurden nun wieder aufgenommen. Die ursprüngliche Ankündigung des Bohrprogramms erfolgte am 16. Januar 2023 und am 31. Januar 2023. Nine Mile wird in den kommenden Wochen über weitere Neuigkeiten aus den Bohrungen berichten. Folgen Sie uns auf unseren nachstehend angeführten Social-Media-Plattformen, um zeitgerecht über alle Neuigkeiten informiert zu werden.

Abbildung 1 - Die Bohrarbeiten der Firma Orbit im VMS-Projekt Nine Mile Brook

"Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Bohrungen bei Nine Mile Brook, die für uns hohe Priorität haben. Wir werden nun unseren größeren, tiefergehenden rahmenmontierten Bohrer der Firma Orbit-Garant, einem Spezialisten für Bohrprogramme in tieferliegenden Zielzonen, zum Einsatz bringen. Das Explorationsteam ist vor Ort und setzt die Bohrungen in der Zielzone Hinge A im Bohrloch T05-A, das wir zu Beginn der Feiertage verschlossen haben, wieder fort.

Mit Hilfe der modernsten technischen Analysen unseres Technikerteams konnten wir auch eine Reihe weiterer Zielbohrlöcher in diesem Gebiet bestätigen. Wir freuen uns darauf, schon bald über neue Informationen aus unserem Explorationsprogramm berichten zu können. Darüber hinaus ist es uns eine große Freude, die Firmen Oak Hill Financial und Global Media One bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Es ist uns sehr wichtig, sowohl vor Ort als auch extern auf ein bestens qualifiziertes und hochspezialisiertes Team zählen zu können", so Patrick J Cruickshank, MBA, der für das Unternehmen als CEO und Director tätig ist.

Marketingvereinbarung

Die Firma Global Media One Limited ("Global Media One") wurde mit den Social-Media-Agenden des Unternehmens beauftragt. Sie wird für die Aussendung von Pressemitteilungen, Interviews und andere ähnliche Aufgaben zuständig sein.

Die Firma Global Media One ist weder direkt noch indirekt an Nine Mile oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch nicht die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Global Media One könnte in Zukunft auch weitere Aufgaben übernehmen.

Über Global One Media

Global One Media ist eine innovative anlegerorientierte Agentur für digitales Marketing, die bedarfsgerechte Lösungen für Small-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen entwickelt. Wir unterstützen Unternehmen aller Branchen mit kreativen und effektiven Lösungen für die Markenpositionierung und strategische Kommunikation. Unser Spezialgebiet ist das Anleger-Engagement und das Wachstumsmarketing von börsennotierten Unternehmen und Unternehmen, die sich auf den Börsengang vorbereiten. Über unser globales Netzwerk helfen wir börsennotierten Unternehmen, sich im Internet und in den sozialen Medien als Marktführer in ihrem Bereich zu positionieren, ihre Firmengeschichte auf eindrucksvolle Weise zu vermitteln und Millionen von Anlegern in aller Welt zu erreichen.

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von Critical Minerals Exploration (CME) VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner vier VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California VMS Lake, Canoe Landing Lake (East - West) und das neue Wedge VMS Projekt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von kritischen Mineralien (CME), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.

IM NAMEN VON NINE MILE METALS LTD.

"Patrick J Cruickshank, MBA"

CEO und Director

T: +1.506-804-6117

E: patrick@ninemilemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "werden", "können", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "wahrscheinlich", "könnte" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) das Unternehmen ein 5.000 m langes Bohrprogramm fortsetzt, das sich auf neue Ziele konzentrieren wird, die bei seinem hochprioritären 'Hinge A' identifiziert wurden, (b) Nine Mile in den kommenden Wochen weitere Bohr-Updates bekannt geben wird, (c) Global Media One in Zukunft zusätzliche Dienstleistungen anbieten könnte und (d) wir uns darauf freuen, unsere Explorationsnachrichten in Kürze zu veröffentlichen. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

