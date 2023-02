MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knapp acht Monate vor der Landtagswahl in Bayern kann die CSU in einer repräsentativen Umfrage ein leichtes Plus verzeichnen: In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa, über die die "Süddeutsche Zeitung" (Samstag) berichtet, kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 42 Prozent. Die Grünen erreichen 16 Prozent, die Freien Wähler und die SPD liegen bei jeweils 10 Prozent, die AfD kommt auf 9 Prozent. Die FDP muss mit 3 Prozent weiter um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Forsa hatte vom 8. bis 16. Februar insgesamt 1022 Wahlberechtigte befragt.

Bei einer Forsa-Umfrage im vergangenen Oktober - damals im Auftrag der CSU selbst - waren die Christsozialen auf 41 Prozent gekommen. In anderen Erhebungen rangierten sie zuletzt bei 38, 40 und 42 Prozent.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindung und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./ctt/DP/zb