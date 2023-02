Egal, ob Gamer oder nicht: "Tetris" ist den meisten Menschen ein Begriff. Apple verfilmt nun die Entstehungsgeschichte des Spiels und wie es den Weg auf den Gameboy gefunden hat. Erste Bilder gibt es in einem Trailer. Das Videospiel "Tetris" hat selbst keine spannende Story, die es zu erzählen gäbe, doch die Geschichte dahinter ist umso erzählenswert. Apple hat dem Spieleklassiker deshalb nun einen Film gewidmet, der am 31. März global auf Apple TV Plus erscheinen wird, wie es in einer Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...