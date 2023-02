Vaduz (ots) -Am Freitag, 17. Februar 2023, fand auf Einladung Österreichs das Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftsminister in Wien statt. Bundeswirtschaftsminister Martin Kocher empfing seine Amtskollegen Vizekanzler Robert Habeck aus Deutschland, Bundesrat Guy Parmelin aus der Schweiz sowie Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni.Im Zentrum der Gespräche standen die allgemeine Wirtschafts- und Energielage in Europa, die Zukunft der europäischen Industriepolitik (EU Green Industrial Act) und die Reaktion Europas auf den Inflation Reduction Act der USA. "Das Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftsminister bietet Liechtenstein einen idealen Rahmen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam mit seinen Nachbarn Antworten auf aktuelle Herausforderungen, wie das Energiethema, den Fachkräftemangel und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu finden.", so Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni.An der gemeinsamen Pressekonferenz betonte Regierungschef-Stellvertreterin Monauni, dass die jahrzehntelange enge und gelebte Partnerschaft mit Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, dass wir trotz unterschiedlichen Integrationsmodellen sehr erfolgreich zusammenarbeiten können. Sabine Monauni hat sich für eine offene und liberale Wirtschafts- und Handelspolitik ausgesprochen, mit einem starken europäischen Binnenmarkt.Das nächste Treffen in diesem Format wird im Jahr 2024 in der Schweiz stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903045