DJ Lindner will Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe entlasten - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Im Rahmen seines Wachstumspakets plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) laut einem Magazinbericht Entlastungen für die Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe. Unter anderem wolle er Gewinne von Personengesellschaften begünstigen, sofern sie in der Firma blieben, schrieb das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Geplant sei zudem eine Investitionsprämie für Unternehmen, die in Klimaschutz investieren. Anders als bei der üblichen steuerlichen Förderung werde die Maßnahme auch Firmen zugutekommen, die Verluste schreiben. Vom Finanzministerium war dazu zunächst kein Kommentar erhältlich.

Der Digitalisierung will Lindner laut den Angaben mit einer speziellen Abschreibungsregelung Schub verleihen. Auch alle anderen Unternehmen sollen demnach günstigere Abschreibungen bekommen. Zudem wolle er den Verlustvortrag großzügiger ausgestalten. Dabei würden aktuelle Verluste steuermindernd auf künftige Jahre verteilt. Die steuerliche Forschungsförderung möchte Lindner laut dem Bericht ausbauen. Die Eckwerte des Programms will er demnach Ende März vorlegen. Dann stünden auch die Steuerausfälle genauer fest.

