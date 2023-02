Schnelleres und reaktionsfähigeres Technologie-Backbone ermöglicht datengestützte Landwirtschaft für den weltgrößten Produzenten von verschiedenen frischen Beeren

SAN ANTONIO, Feb. 17, 2023®(RAC) bei der Optimierung von IT-Workloads auf VMware Private Cloud bekanntgegeben, die zu einer effektiven datengestützten Landwirtschaft für den weltweit größten Hersteller von verschiedenen frischen Beeren führt.

RAC mit Sitz in Oxnard, Kalifornien (USA), ist der weltweit größte Hersteller von verschiedenen frischen Beeren. Die Familie Reiter begann mit der Landwirtschaft auf der Halbinsel der San Francisco Bay und wanderte um die Jahrhundertwende nach Süden in das Santa Clara Valley ab. In den 1970er Jahren wurde der Betrieb auf Südkalifornien ausgedehnt. Heute produziert der landwirtschaftliche Familienbetrieb das ganze Jahr über in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Portugal, Deutschland, Marokko, Kanada, Peru und China Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren der Marke Driscoll's. Das Unternehmen hat seine Größe etwa alle fünf Jahre verdoppelt und beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter.

Im Zuge des Unternehmenswachstums sah sich RAC mit kostspieligen betrieblichen Herausforderungen und Ineffizienzen konfrontiert, die mit der gelegentlich erforderlichen manuellen Erweiterung des Betriebs verbunden waren. RAC wollte die Geschäftsprozesse durch den Einsatz von Technologien globalisieren und standardisieren und gleichzeitig die Anwendungsleistung und -zuverlässigkeit durch die Migration von Arbeitslasten über verstreute IT-Umgebungen hinweg verbessern. Das Unternehmen wandte sich an Rackspace Technology, um seinen Technologie-Stack zu modernisieren und die allgemeine Datenzugänglichkeit zu verbessern, indem die globale Hardware und seine Hosting-Fläche für seine zahlreichen Technologien und Anwendungen zusammengeführt werden.

Rackspace Technology unterstützte RAC bei der Erweiterung seiner E-Mail-Funktionen durch die Migration zu Microsoft Office 365. Im Zuge des Wachstums von RAC wechselte das Unternehmen zu Rackspace Private Cloud, konsolidierte die Geräte in seinem Rechenzentrum in Oxnard und verlagerte die Arbeitslasten auf eine modernere VMware®-Lösung. Dann verkleinerte RAC sein Rechenzentrum und migrierte von einer Legacy-Umgebung zu Rackspace Private Cloud powered by VMware. RAC verbesserte seine Flexibilität mit einer geografisch verstreuten Belegschaft, die viele verschiedene Sprachen spricht. Mit der Migration zur Private Cloud konnte das Unternehmen die Kosten senken und die Leistung bei gleichem Budget erheblich steigern sowie eine Disaster-Recovery-Umgebung aufbauen.

"Im Rückblick auf unseren IT-Ansatz gab es bei uns verständlicherweise ein bisschen ‚alles überall', ohne eine klare Unternehmensarchitektur im Kopf zu haben. Unser Technologieansatz war eher reaktiv und unterstützte das Wachstum, aber nur bei Bedarf", so John Thompson, CIO bei RAC. "Jetzt, mit der richtigen Technologie, haben wir Einblicke in Echtzeit gewonnen. Rackspace Technology hat zusätzliche Hilfe oder Fachwissen zur Verfügung gestellt, wenn es zu Zwischenfällen kam. Die gemeinsame Flexibilität und das Fachwissen des Teams von Rackspace Technology haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine Ressourcen besser zu nutzen und gleichzeitig das Vertrauen zu stärken."

RAC konnte eine unmittelbare Verbesserung der Leistung mehrerer Anwendungen feststellen, darunter die benutzerdefinierte SQL-Anwendung und die Backup-Lösung. Rackspace Technology arbeitete mit RAC zusammen, um die Arbeitslasten zu konsolidieren und zu kombinieren und gleichzeitig die Speicherkapazitäten des Unternehmens zu verbessern. "Die Flexibilität in der Zusammenarbeit und das Fachwissen des Teams von Rackspace Technology haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine Ressourcen besser zu nutzen und gleichzeitig das Vertrauen zu stärken", so Thompson.

Mit einer modernen Cloud-Lösung und dem Zugang zu Fachwissen ist das technologische Rückgrat von RAC schneller und reaktionsfähiger als zuvor. So können die Mitarbeiter mehr Energie in das Kerngeschäft des Unternehmens investieren, und die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Anbieter erledigt den Rest.

"RAC konnte die Infrastrukturkosten senken und in andere Bereiche der Organisation investieren, ohne das IT-Budget des Unternehmens insgesamt zu erhöhen. Darüber hinaus war RAC in der Lage, Disaster-Recovery-Funktionen mit geringen Zusatzkosten zu entwickeln und so mehr Leistung bei gleichem Budget zu bieten", so Josh Prewitt, President of Private Cloud bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology war in der Lage, RAC bei der Konsolidierung von Arbeitslasten und der Migration auf eine neuere, robustere und flexiblere Plattform zu unterstützen und Dinge zu tun, die das Unternehmen schon seit Jahren wollte, aber nicht umsetzen konnte."

"Rackspace konnte darüber hinaus noch mehr leisten, einschließlich mehrsprachiger Mitarbeiter, was ein Vorteil ist, wenn man bedenkt, dass die große Mehrheit der Mitarbeiter von RAC an vorderster Front und ein Großteil des Teams Spanisch als Muttersprache sprechen", so Thompson weiter.

Um mehr über die Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und RAC zu erfahren, sehen Sie sich das Videoan oder klicken Sie hier, um die Fallstudie anzuzeigen.

