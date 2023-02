Die zweite Reihe schlägt den DAX erneut!

Richard Pfadenhauer,

In der abgelaufenen Woche haben deutsche Nebenwerteindizes wie der MDAX® und SDAX® und der Deutschland Top Aktien Index den DAX® einmal mehr abgehängt. Die Commerzbank führte angetrieben von starken Zahlen sowie der Aussicht auf eine Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm die MDAX®-Liste mit einem zweistelligen Wochenplus an. Auf den weiteren Plätzen folgten unter anderem Rheinmetall, United Internet, Gerresheimer und Teamviewer. Drei Titel davon finden sich auch im auf Stimmungsmuster basierenden Deutschland Top Aktien Index.

Die überraschend stark gestiegenen US-Erzeugerpreise drückten in der zweiten Wochenhälfte allerdings kräftig auf das Gemüt der Investoren. Neue Inflations- und Zinsängste drängten die Bullen in die Defensive. Das Risiko weiterer Rücksetzer besteht weiterhin. Strukturierte Wertpapiere wie Bonus Cap-Zertifikate könnten vor diesem Hintergrund eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sind. Mit Indexzertifikaten auf Aktienindizes wie den MDAX®, SDAX® oder den Deutschland Top Aktien Index können Investoren ihr Anlagerisiko auf mehrere Aktien diversifizieren.

Katalysator der Aufwärtsbewegung in der ersten Wochenhälfte waren mehrheitlich gute Unternehmensnachrichten. Rheinmetall hat einen neuen Großauftrag erhalten und könnte möglicherweise am Bau der F35-Jets beteiligt werden. United Internet plant den Rückkauf eigener Aktien und die Absenkung des Grundkapitals. Gerresheimer profitierte von positiven Analystenkommentaren und bei Teamviewer kehrt nach guten Geschäftszahlen für 2022 und dem geplanten Ende von teuren Sponsorenverträgen das Vertrauen der Investoren allmählich wieder zurück. Mit der guten Performance der zurückliegenden Wochen wächst inzwischen jedoch das Risiko, dass der Markt in eine Seitwärtsphase mit kurzfristigen Rücksetzern dreht. Die Barrieren der unten ausgewählten Bonus Cap-Zertifikate liegen jeweils über 20 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses. Wird die jeweilige Barriere nicht berührt, erhalten Inhaber des Zertifikats am Laufzeitende das Bonus-Level ausbezahlt. Andernfalls droht jedoch ein Verlust.

Die Stimmung entscheidet

Der Deutschland Top Aktien Index bildet die Kursentwicklung von minimal 10 bis maximal 40 Aktien ab, die durch einen Algorithmus der Stockpulse GmbH anhand der stärksten Stimmungsmuster selektiert wurden. Die Datenbasis des Auswahluniversums wird von der Solactive AG täglich an die Stockpulse übermittelt. StockPulse analysiert die Kommunikation zu den Aktien aus dem Auswahluniversum und im Allgemeinen zum Thema Börse in öffentlich zugänglichen Social Media- und Nachrichtenquellen. Jede von StockPulse eingesammelte Nachricht wird mittels Textanalyse (Sentiment-Analyse) verarbeitet und klassifiziert (Einstufung in eine positive, negative oder neutrale Kategorie). Daraus resultiert für jede Nachricht ein numerischer Wert (das Sentiment), welcher auf einer beliebigen Zeiteinheit zusammengefasst werden kann.

Am Selektionstag untersucht der Algorithmus die Sentiment-Werte der vergangenen drei Monate und identifiziert die Aktien mit den stärksten Stimmungsmustern aus dem Universum in dieser Zeitperiode. Das Stimmungsmuster wird durch einen numerischen Wert repräsentiert. Anschließend werden die Aktien anhand dieser Stimmungswerte und der Kommunikationsstärke ("Buzz") absteigend sortiert. Der Buzz-Wert für eine Aktie muss über 130 Prozent liegen (100 Prozent Buzz entsprechen dem Durchschnitt). Anschließend werden die Top 40 Prozent des resultierenden Rankings als Zielportfolio ausgewählt. Die prozentuale Auswahl der Aktien wird vorgenommen, um am Ende ein Ziel-Portfolio von durchschnittlich 20 Aktien zu erhalten, welches die Titel mit den stärksten Stimmungsmustern und höchsten Buzz- Werten über den betrachteten Zeitraum aufweist. Aktuell zählen Deutsche Lufthansa, Encavis, MTU Aero Engines, Rheinmetall, Teamviewer und United Internet zum Deutschland Top Aktien Index.

Nur die Größe zählt

Titel aus der zweiten und dritten Börsenliga sind im sogenannten MDAX® beziehungsweise SDAX® zusammengefasst. Der MDAX® enthält 50 und der SDAX® 70 Unternehmen. Auswahlkriterien sind jeweils Marktkapitalisierung und eine Mindestliquidität an der Börse. Der MDAX® stellt die 2. Börsenliga. In diesem Index sind die größten deutschen Konzerne notiert, die es (bisher noch) nicht in den DAX® geschafft haben oder abgestiegen sind. Aktuell zählen Aixtron, Deutsche Lufthansa, ProSiebenSat.1 und ThyssenKrupp dazu. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung. Dies gilt auch für den SDAX®. In diesem Börsensegment sind die gemessen an der Marktkapitalisierung größten Unternehmen notiert, die nicht Mitglied im DAX® oder MDAX® sind. Derzeit sind unter anderem Auto1 Group, Drägerwerk, MorphoSys, Nordex und Varta im SDAX® notiert. Zahlreiche im MDAX® notierte Unternehmen haben regional oder gar global eine starke Marktposition, sind in vielen Fällen noch agiler als so mancher Großkonzern und weisen nicht selten höhere Wachstumsraten auf. Dies spiegelt sich auch im Kursverlauf des MDAX® wider. DAX®, MDAX® und SDAX® wurden jeweils zum 31. Dezember 1987 zu 1.000 Indexpunkten normiert. Der MDAX® notiert aktuell bei 28.866 Punkten. Zum Vergleich: Der DAX® liegt aktuell bei 15.460 Punkten und der SDAX® bei 13.532 Punkten. Historische Betrachtungen sind gleichwohl kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Negative Nachrichten einzelner Unternehmen oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten das Aktienbarometer hingegen unter Druck setzen und so zu Verlusten führen.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttp WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Deutsche Lufthansa Bonus Cap-Zertifikat HC3A31 9,01 7,00 11,50 21.06.2024 Encavis Bonus Cap-Zertifikat HC33JN 18,19 14,00 21,00 15.12.2023 MTU Aero Engines Bonus Cap-Zertifikat HC1J2C 316,43 165,00 340,00 15.09.2023 Rheinmetall Bonus Cap-Zertifikat HC47Q1 303,31 190,00 360,00 15.09.2023 Teamviewer Bonus Cap-Zertifikat HC33MY 16,99 11,00 22,00 15.12.2023 United Internet Bonus Cap-Zertifikat HC2BD3 22,05 16,00 224,00 15.09.2023 Indizes Deutschland Top Aktien Index Indexzertifikat HZ5UBV 11,89* - - Open End MDAX Net Return Index Indexzertifikat HR0KPT** 134,14 - - Open End SDAX Net Return Index Indexzertifikat HR0KPV** 144,10 - - Open End

* Verwaltungsentgelt 1,5% p.a.; ** Verwaltungsentgelt 0,25% p.a.; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.02.2023; 15:40 Uhr;

