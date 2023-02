DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Februar (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 18. Februar 2023 - DE/Fortsetzung der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz (bis 19.2) S O N N T A G, 19. Februar 2023 - DE/Abschluss der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz M O N T A G, 20. Februar 2023 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Auftaktsitzung der Plattform Klimaneutrales Stromsystem, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Bundesumweltministerin Lemke, PK zur Vorstellung der Studie "Empfehlungen für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau", Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar PROGNOSE: -18,8 zuvor: -20,9 *** 22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H - DE/Deutsche Post AG, Verdi beginnt Urabstimmung über Streik nach Scheitern der Tariferhandlungen (bis 8.3) *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Treffen der Außenminister - GB/Intercontinental Exchange (ICE), Start des Erdgasmarktes für Futures und Optionen in London parallel zur in Amsterdam ansässigen Großhandelsplattform Title Transfer Facility (TTF) - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 17, 2023 10:41 ET (15:41 GMT)

