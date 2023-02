Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3YUwvl6 Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Zehn Prozent Plus seit Jahresanfang: Auch Uwe Lang hat für den starken DAX-Verlauf seit Jahresbeginn keine eindeutige Erklärung. Der Börsenexperte hält auch eine Rezession immer noch für möglich, wenn auch etwas später als zunächst gedacht. Für Aktien müsse das jedoch kein schlechtes Zeichen sein. Denn generell performten die Börsen in Rezessionsjahren etwas besser - in Erwartung der Zeit nach dem Abschwung, erklärt Lang. Trotz der aktuellen Höchststände sieht er immer noch deutsche Aktien mit attraktiven Bewertungen. Bei welcher Bank-Aktie er "überhaupt keine Bedenken" habe, welche Chemie-Aktie besonders günstig sei und was er zur Apple-Aktie sagt: Alle Antworten gibt es im Video!