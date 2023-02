Plug Power Nel - zwei Unternehmen, die sich die bisher wohl grössten Elektrolyseur-Aufträge in Dänemark sichern konnten. Nel stattete HySynergy mit 20 MW Elektrolyseuren in Frederica aus. Und hat gute Chancen die Erweiterung um 100 MW, ICPEI-Status und Zuschüsse bereits gebilligt, ebenfalls liefern zu können.Und Plug Power konnte sich den anderen "Big Auftrag" in Dänemark bereits im April 2022 sichern: Elektrolyseurkapazität von einem Gigawatt werden die Amerikaner nach Dänemark liefern, wo Nel über Everfuel eigentlich bei den meisten bisherigen Wasserstoffprojekten mit im Spiel war. Der Schweizer ...

