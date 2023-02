Der DAX konnte sich am heutigen Freitag erneut im Bereich um den 10er-EMA fangen, der aktuell bei 15.420 Punkten notiert. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und bei 15.482 Punkten mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Allerdings zeigt sich der S&P 500 in den USA schwach und könnte den DAX in der kommenden Woche erneut unter Druck setzen. Zu beachten ist, dass das Verlaufshoch am Donnerstag bei 15.634 Punkten lag, und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...