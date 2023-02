Berlin - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zwischen Männern und Frauen gelobt. Das Urteil sei "bemerkenswert und ein deutliches Zeichen für die Durchsetzung der Entgeltgleichheit für gleiche oder gleichwertige Arbeit in Deutschland", sagte Paus der "Bild" (Samstagausgabe).



Die Entscheidung würde auch das Entgelttransparenzgesetz weiter stärken: Es sei "deutlich geworden, dass das im Gesetz verankerte Gebot des gleichen Entgelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit für alle Arbeitgeber gilt", so die Grünen-Politikerin. "Alle Arbeitgeber müssen über transparente, nachvollziehbare, objektive und vor allem diskriminierungsfreie Entgeltregelungen verfügen. Das gilt auch und insbesondere dort, wo außer- oder übertarifliche Bezahlung vereinbart wird." Für Paus zeigt der Fall: "Entgeltgleichheit ist nach wie vor ein wichtiges Thema in Deutschland. Es braucht immer noch mutige Frauen, die sich trauen, dagegen vorzugehen."



Frauen müssten besser unterstützt und die Durchsetzung ihrer Rechte gestärkt werden, so die Frauenministerin.

