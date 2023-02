HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3960/ Raimund Haberl ist 113facher Österreichischer Meister im Rudern und zweifacher Weltmeister im Leichtgewichts-Einer (am Ossiacher See 1976 und im Ruder-Mekka Rotsee 1982 in Luzern), einer nicht-olympischen Sportart. Trotzdem trat Raimund 1984 bei Olympia in Los Angeles gegen viel schwerere und grössere Athleten an und wurde starker 8.. Mediale Aufmerksamkeit brachten ihm in seiner aktiven Zeit auch die stete Anmoderation als "Dr. Raimund Haberl" (er war später jahrelang Vorstand beim Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Boku) sowie Siege beim Sporthilfe Super-Zehnkampf in der Stadthalle zur ORF-Prime-Time. Wir sprechen auch über bisher rund 115.000 geruderte ...

