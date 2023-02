Die letzten 20 Jahren waren wirtschaftlich turbulent. Finanzkrise, Eurokrise, Coronakrise und zuletzt der Krieg in der Ukraine und eine Rekordinflation sind nur einige Schlagwörter. Über all diese Jahre hat es nur genau ein Unternehmen aus dem S&P 500 geschafft, seinen Umsatz von Quartal zu Quartal stetig zu steigern: Equinix (WKN: A14M21). Was ist das Geheimnis des US-Konzerns? Und ist die Aktie heute attraktiv? Rechenzentren für die Welt Equinix ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und ...

