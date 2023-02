Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Deutschlands Finanzminister im Talk: Wieso ist der FDP das Auto so wichtig, Christian Lindner? Der deutsche Finanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner war dieser Tage zu Besuch in Wien, auf Einladung von seinem österreichischen Amtskollegen Magnus Brunner besuchte er Donnerstagabend den Opernball, kurz davor war er zu Gast in der "Presse" und ließ sich von Christian Ultsch, dem stellvertretenden Chefredakteur unserer Zeitung interviewen. Es ging um den Krieg in der Ukraine und das Manifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die Fallstricke europäischer Zuwanderungspolitik, das Schulden machen in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation und die Liebe der FDP zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...