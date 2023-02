Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3lOAmC9 Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Ist die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China gar nicht so dramatisch wie angenommen - Das zumindest lässt eine neue Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel vermuten. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, warnt jedoch im Gespräch mit wallstreet:online: China sei in der Weltwirtschaft nicht zu ersetzen. Die Rolle des Riesen-Reichs für die Weltwirtschaft sei seit der Öffnung in den Siebziger-Jahren immer weiter gestiegen. Und Deutschland sei dabei eines der abhängigsten Länder. Auch, wenn der Westen inzwischen versuche, sich von China abzukoppeln: Weiterhin sei man bei wichtigen elektronischen Komponenten und auch bei Rohstoffen wie seltenen Erden auf China angewiesen. Was das für die Politik bedeute und wie man echte Diplomatie mit China erreichen könne, erklärt Hellmeyer im Interview. Jetzt einschalten!