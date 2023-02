Der amerikanische Energiekonzern NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, NYSE: NEE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4675 US-Dollar je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorquartal (0,425 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 10 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. März 2023 (Record date ist der 28. Februar 2023). Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern 1,87 US-Dollar je Aktie aus. Somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...