FRANKFURT (Dow Jones)--Mitarbeiter der Servicetochter der Deutschen Bank in Schkeuditz wollen der Gewerkschaft Verdi zufolge am Montag und Dienstag im Zusammenhang mit der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bank die Arbeit ganztägig niederlegen. Wie Verdi mitteilte, soll die Arbeitsniederlegung bei der KEBA - Gesellschaft für interne Services mbH am Montag digital erfolgen, am Dienstagmorgen wollen sich die Beschäftigten vor dem Bürogebäude in Schkeuditz zur Kundgebung versammeln.

Die Servicegesellschaft ist laut Mitteilung mit ihren etwa 500 Beschäftigten ein Teil des Backoffices der Deutschen Bank, das unter anderem Konten und Kreditkarten bearbeitet. Der zweitägige Streik werde "Auswirkungen auf die Serviceabwicklung" haben.

Verdi fordert für die KEBA-Beschäftigten eine Erhöhung des Einstiegsstundenlohns auf 15 Euro von aktuell 12 Euro und entsprechende Steigerungen in den weiteren Gehaltsstufen. Außerdem fordert die Gewerkschaft die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf ein volles 13. Gehalt.

Die Arbeitgeber bieten laut Verdi eine Erhöhung in zwei Schritten an: Zum 1. Mai 2023 durchschnittlich 6 Prozent und zum 1. Juli 2024 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten. Hinzu komme eine Einmalzahlung von 600 Euro und eine Aufstockung der Jahressonderzahlung auf bis zu 650 Euro.

February 20, 2023 00:36 ET (05:36 GMT)

