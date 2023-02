DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

RÜSTUNG - Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), hat langfristige Finanzzusagen der Politik für die Rüstungsindustrie und eine Vereinfachung des nationalen sowie europäischen Vergabeverfahrens gefordert, um die Bundeswehr schnell aufzurüsten und zugleich der Ukraine zu helfen. "Die Industrie muss jetzt schleunigst Produktionskapazitäten aufbauen und dafür braucht sie auch Zusagen aus der Politik, dass das finanziert wird - und zwar über den Bundeshaushalt 2024 hinaus", sagte Högl im Interview. Über das 100-Milliarden-Sondervermögen hinaus müsse der Verteidigungsetat auf jeden Fall um 10 Milliarden Euro aufgestockt werden. "Wir brauchen das Geld, aber auch bessere Verfahren und Strukturen. Es muss alles viel schneller gehen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

MUNITION - CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat vor den gravierenden Folgen einer militärischen Niederlage der Ukraine gewarnt, weil der Westen das Land nicht ausreichend mit Munition versorgen kann. Röttgen sagte im Interview: "Die Ukraine steht aktuell militärisch extrem unter Druck. Es wäre verheerend, wenn sie den Krieg verlieren würde, weil ihnen für die alten östlichen Waffen die Munition ausgeht und wir Europäer für die westlichen Waffen zu wenig und zu spät Munition nachliefern." Der CDU-Politiker kritisierte massiv eine mangelnde Zusammenarbeit von Bundesregierung und Rüstungsindustrie wie auch Zögerlichkeit der Unternehmen, die ihre Rüstungsproduktion schon viel früher wieder hätte hochfahren müssen. (Rheinische Post/General-Anzeiger)

WACHSTUM - DIW-Präsident Marcel Fratzscher erwartet weiter steigende Kosten für die deutsche Wirtschaft und hohe Wachstumsverluste durch den Ukraine-Krieg. "Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Explosion der Energiekosten hat Deutschland im Jahr 2022 knapp 2,5 Prozent oder 100 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gekostet. Diese Kosten werden in den kommenden Jahren weiter wachsen", sagte Fratzscher im Interview. "Deutschland ist wirtschaftlich stärker von der Krise betroffen, weil es eine höhere Abhängigkeit von russischer Energie hatte, einen hohen Anteil an energieintensiver Industrie hat und extrem abhängig von Exporten und globalen Lieferketten ist", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). (Rheinische Post)

WOHLSTAND - Einer Prognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge verringert der Ukraine-Krieg den Wohlstand jedes Deutschen bis Jahresende um etwa 2.000 Euro. "Insgesamt rund 4 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts dürften seit Kriegsbeginn bis Ende 2023 verloren gehen", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Damit würden rund 160 Milliarden Euro weniger erwirtschaftet, was umgerechnet 2.000 Euro pro Kopf seien. Viele Betriebe verzeichneten stark gestiegene Kosten für Gas und Strom. "Das trifft etliche Unternehmen weiterhin hart", sagte Adrian. (Rheinische Post)

VERTEIDIGUNG - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich im Interview skeptisch zu den Plänen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geäußert, den Verteidigungsetat um weitere 10 Milliarden Euro im Jahr zu erhöhen. Zugleich warb sie für ein mindestens 50 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Bildung und für eine Vermögensabgabe für besonders Reiche, um mit den Einnahmen gegen Kinderarmut vorzugehen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

LIEFERKETTE - Die deutsche Wirtschaft hat angesichts der bevorstehenden Afrika-Reise von Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) vor unerwünschten Folgen des Lieferkettengesetzes gewarnt. Insbesondere Afrika gewinne für Deutschland rasant an strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung, um die ausgeprägte Abhängigkeit einzelner Branchen von Asien zu reduzieren, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Industrie (BDI). Das Lieferkettengesetz erschwere jedoch die "Diversifizierungsbemühungen der deutschen Industrie und konterkariert in vielen Bereichen sogar ein stärkeres Engagement in Afrika", beklagte er. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

HANDELSABKOMMEN - Angesichts milliardenschwerer Förderungen in den USA dringt die deutsche Autoindustrie auf schnelle Verhandlungen für ein neues Freihandelsabkommen mit den USA. "TTIP war eine Chance, eine verpasste Chance. Wir müssen deshalb schnell über neue Abkommen mit den USA sprechen", sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), im Interview. Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) betreibe die USA eine "echte Ansiedlungspolitik", die sich die Autoindustrie auch für Europa wünschen würde. In Europa setze man dagegen auf mehr Regulierung, kritisierte Müller. (Funke Mediengruppe)

FACHKRÄFTE - Der Fachkräftemangel wird deutsche Unternehmen nach Ansicht der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, härter treffen als internationale Wettbewerber. "Der Arbeitsmarkt verändert sich in Deutschland stärker als in anderen Ländern, weil wir ein massives demografisches Problem haben", sagte Nahles im Interview. "Der deutsche Arbeitsmarkt wandelt sich von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt", betonte die Bundesagenturchefin. Dabei müssten die Firmen Bewerbern auch bei einem positiven Arbeitsumfeld stärker entgegenkommen als früher. (Augsburger Allgemeine)

