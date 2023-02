Trotz Krise richtig absahnen!: Heißer Trading-Tipp für den begehrtesten Rohstoff der Welt!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nachfrage nach Lithium ist weltweit ist so hoch wie nie zuvor. Noch beziehen die USA einen großen Teil ihres Lithiums aus China.

Aber jetzt will Amerika große Lithiumvorkommen in Nevada abbauen!

In der Vergangenheit haben sich die Vereinigten Staaten sich vollständig auf ausländische Bergbauunternehmen verlassen, um ihren Lithiumbedarf mit einem winzigen bisschen Hilfe von der einen produzierenden amerikanischen Mine zu decken.

Diese Mine heißt Silver Peak, liegt im Südwesten des Bundesstaates Nevada und ist seit 1967 in Betrieb. Sie gehört Albemarle, dem einzigen Lithium-Sole-Produzent in den Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von 28 Milliarden US$.

Aber es wird wahrscheinlich nicht lange die einzige Mine bleiben!

Lithium Americas (Marktkapitalisierung: 4,38 Milliarden US-Dollar) verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für seine Thacker Pass Mine, um mit dem Bau beginnen zu können.

Century Lithium (Marktkapitalisierung 207 Millionen US-Dollar) hat ein Lithiumprojekt in der Nähe von Teslas Gigafactory in Nevada, das einen Kapitalwert von 1,05 Milliarden US-Dollar hat.

Ioneer (Marktkapitalisierung 980 Millionen US-Dollar) bringt das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge im Esmeralda County in Nevada voran und erhielt im Januar 2023 eine bedingte Zusage vom US-Energieministerium von bis zu 700 Millionen US-Dollar für die Entwicklung dieses Projektes.

Noram Lithium (Marktkapitalisierung 74 Millionen US-Dollar) betreibt da Zeus Projekt im Clayton Valley, welches einen Nettogegenwartswert 1,299 Milliarden US-Dollar aufweist.

American Battery Technology (Marktkapitalisierung: 430 Millionen US-Dollar) ist der Betreiber des Tonopah Flats Projektes und erhielt vor kurzem 10 Millionen USD für die Entwicklung einer kommerziellen Verarbeitungsanlage für Lithiumhydroxid aus dem zweiparteiliche Infrastrukturgesetz der Biden Regierung.

American Lithium (Marktkapitalisierung 980 Millionen US-Dollar) ist der Eigentümer des TLC Projektes im Big Smoky Valley welches einen Kapitalwert nach Steuern von 3,64 Milliarden US-Dollar aufweist!

Pan American Energy (Marktkapitalisierung 22 Millionen US-Dollar) das Lithiumprojekt Horizon im Clayton Valley - Tonopah Lithium Belt, grenzt an das Tonopah Flats-Projekt von American Battery Technology. Pan American Energy hat vor kurzem mit Kernbohrungen auf seinem Projekt begonnen.

Umgeben von diesen Milliardenprojekten sind die Liegenschaften von Refined Metals (WKN: A3D2GV), das Unternehmen, welches wir Ihnen heute wärmstens ans Anlegerherz legen wollen:

WKN: A3D2GV - CSE: RMS

Mitte der letzten Woche lief über die Ticker das Refined Metals (WKN: A3D2GV) ein Optionsabkommen unterzeichnet hat, um eine ungeteilte 100 %-Beteiligung an 3197 Hektar großen Konzessionsgebiet Horizon South zu erwerben, die unmittelbar an Pan American Energy's Tonstein-Lithium-Projekt Horizon angrenzen und von diesem umgeben werden!

Das Grundstück befindet sich in den Big Smoky und Monte Cristo Basins von Esmeralda County, Nevada, und besteht aus 381 nicht patentierten Bergbau-Claims.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Milliardenschweren ProjekteLithium Amerika, Century Lithium (ehemals Cypress Development), Noram Lithium, American Battery Technology , American Lithium und der direkte Nachbar Pan American Energy, wie die hachfolgend eingefügte Karte belegt:

Quelle: Refined Metals

Aman Parmar, CEO von Refined Metals, kommentierte das Projekt wie folgt:

"Die Immobilie befindet sich in einer sehr gefragten Region und wir freuen uns sehr über den Erwerb eines Grundstücks in einer so hochkarätigen Gegend. Nevada und der Gerichtsbezirk Tonopah Bundes-, Landes- und Bezirksregierungen erhalten eine unglaubliche Unterstützung und zeigen sich auch führend in der Lithiumexploration und -erschließung. Dies hat zu einem verstärkten Interesse an heimischem Lithium geführt, das durch die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher ausgelöst wurde. Das Abkommen bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, das Grundstück mit Explorationsprogrammen voranzubringen"

American Battery Technology gab Ende letzten Jahres Bohrergebnisse bekannt , die auf ein erhebliches Ressourcenpotenzial auf dem Konzessionsgebiet Horizon South schließen lassen.

Die Bohrergebnisse von s American Battery Technology sind besonders bedeutsam, da die Mineralisierung nahe der Oberfläche beginnt und sich bis zum Grundloch in einer Tiefe von 216 m erstreckt - wobei das Bohrloch in einer Lithiummineralisierung endet.

Die Bohrungen deuten auf eine beträchtliche Lithiumausstattung im Tonstein im North Big Smokey Valley-Becken hin.

Refined Metals (WKN: A3D2GV) besitzt noch ein weiteres sehr aussichtsreichesLithiumprojekt mit dem Namen…

Lithiumprojekt Lac Simard

Das Konzessionsgebiet Lac Simard befindet sich ca. 80 Kilometer südwestlich der Stadt Valdor, eine Logistikdrehscheibe für Bergbaudienstleistungen, einschließlich die meisten Explorationsdienste.

Refined Metals (WKN: A3D2GV- CSE: RMS) kontrolliert über 5.571 Hektar in der Region Témiscamingue in Quebec,Kanada.

Lage des Konzessionsgebiets Quelle: Unternehmenspräsentation

Die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet liegt in Form von in Spodumen eingebetteten Pegmatiten vor, die hauptsächlich von Ost nach West ausgerichtet sind.

Die Projekthighlights auf einen Blick

Mehr als 5.500 Hektar eingeteilt in 96 Claim-Blöcken , die durch das nachgewiesene Vorhandensein von Lithium gesichert sind, bieten ein enorm reduziertes Explorationsrisiko

Die Mineralisierung befindet sich in spodumenhaltigen Pegmatit-Intrusionen, die von Ost nach West streichen, nach Norden einfallen und in metasedimentäres - metavulkanisches Gestein der Unterprovinz Pontiac eingebettet sind.

Mehrere Pegmatitäten auf dem Grundstück, einschließlich Pegmatitproben, weisen hohe Lithium- und Tantalwerte auf.

2,1 % Lithium (Li) (Probe Nr. 112759), das sind 4,52 % Lithiumoxid (Li2O)

Bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit mit nahegelegenem North American Lithium (NAL) Projekt von Sayona Mining -Produktion und Inbetriebnahme der Anlage ist geplant in Q1 - 2023

Das Lithiumprojekt Tansim, ebenfalls im Besitz von Sayona Mining ($1.6 Milliarden Marktkapitalisierung) , liegt nur rund 2km von Refined Metals Konzessionsgebiet Lac Simard

Nach über 100 Jahren Verbrennungsmotor zündet nun auch in Kanada die nächste Stufe der Evolution, und die heißt Elektromobilität und elektrische Speicherung.

Sichern Sie sich selbst die Lizenz zum Gelddrucken !!!

Wer jetzt in Refined Metals (WKN: A3D2GV) investiert hat die Chance, von Beginn an bei dieser Wachstumsstory dabei zu sein! Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund nur 17 Millionen CAD!

Normalerweise finanzieren Explorer wie Refined Metals (WKN: A3D2GV- CSE: RMS) den Ausbau der Infrastruktur immer wieder durch Kapitalerhöhungen. Was immer zu Lasten der Anleger geht, da im Normalfall der Aktienkurs verwässert.

Das fällt bei Refined Metals (WKN: A3D2GV- CSE: RMS) weg, die nahezu perfekte Infrastruktur ist bei beiden Lithiumprojekten im Grunde schon vorhanden!

Besonders spannend ist für Sie die Investition in Refined Metals (WKN: A3D2GV- CSE: RMS) gerade jetzt, weil das Unternehmen über genug Barmittel verfügt, um die Arbeiten auf beiden Konzessionsgebieten voranzutreiben!

Die Förderung der Kanadischen Regierung, welche über den Strategic Innovation Fund in Kanada ansässigen Unternehmen bis zu 8 Milliarden US-Dollar bereitstellt, ist ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil nicht nur für das Unternehmen, nein auch für Sie als Anleger.

Wie Sie eingangs erfahren haben, hat das australische Unternehmen Ioneer eine bedingte Zusage vom US-Energieministerium von bis zu 700 Millionen US-Dollar aus diesen Fördertöpfen erhalten! American Battery Technology hat ebenfalls 10 Millionen Dollar erhalten!

Auch Refined Metals (WKN: A3D2GV) kann und wird Gelder aus Strategic Innovation Fund der kanadischen Regierung beantragen!

Dieser Wettbewerbsvorteile mindert die "Gefahr" unzähliger Kapitalerhöhungen!

Besser könnte das Unternehmen kaum aufgestellt sein.

Es bedarf nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, wo es für Refined Metals (WKN: A3D2GV) bei erfolgreichem Erreichen seiner Meilensteinziele hingehen wird.

Investieren Sie da, wo das Smart Money das ganz große Geld investiert, und sichern Sie sich selbst die Lizenz zum Gelddrucken - indem Sie die Aktie von Refined Metals (WKN: A3D2GV) noch heute Ihrem spekulativen Lithiumdepot hinzufügen!

