DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Börse hat wie erwartet folgende Nachrücker für Linde in den deutschen bzw. europäischen Indizes benannt, weil Linde seine Aktien nur noch in den USA notieren lassen wird. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 27. Februar wirksam:

+ DAX AUFNAHME - Commerzbank HERAUSNAHME - Linde + MDAX AUFNAHME - Nordex HERAUSNAHME - Commerzbank + SDAX AUFNAHME - Deutsche Beteigungs AG HERAUSNAHME - Nordex + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Unicredit HERAUSNAHME - Linde + STOXX-50 AUFNAHME - Safran HERAUSNAHME - Linde + STOXX-Europe 600 AUFNAHME - Sinch HERAUSNAHME - Linde

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADTRAN (22:10)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar; Bilanzierung nach US-GAAP, außer bereinigte Kennzahlen):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 367 +138% 6 154 Operatives Ergebnis bereinigt 22 >999% 6 1,4 Ergebnis nach Steuern bereinigt 12 +164% 6 4,7 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,16 +60% 6 0,10

Weitere Termine:

22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Post AG, Verdi beginnt Urabstimmung über Streik (bis 8.3)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar PROGNOSE: -18,8 zuvor: -20,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.564,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.086,25 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 12.390,50 +0,0% Nikkei-225 27.508,61 -0,0% Schanghai-Composite 3.259,90 +1,1% Hang-Seng-Index 20.823,29 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 135,12 -19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.482,00 -0,3% DAX-Future 15.567,00 +0,2% XDAX 15.539,85 +0,2% MDAX 28.857,81 -0,6% TecDAX 3.268,12 -0,5% EuroStoxx50 4.274,92 -0,5% Stoxx50 3.937,62 -0,1% Dow-Jones 33.826,69 +0,4% S&P-500-Index 4.079,09 -0,3% Nasdaq-Comp. 11.787,27 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,31% +77

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Mit dem US-Feiertag sind die Börsen an Wall Street geschlossen, die sonst üblichen Vorgaben am Nachmittag entfallen daher. Aber auch Deutschland hat seine eigenen Probleme mit dem Rosenmontag. Vor allem von Händlern im Süden und Westen der Republik wird daher verringerte Aufmerksamkeit für das Tagesgeschäft erwartet. Die Terminkontrakte auf den DAX zeigen sich am Morgen um 15.560 Punkte.

Unter dem Strich hoffen Händler auf einen ruhigen Handelstag ohne große Bewegungen. Dazu passend ist die Nachrichtenlage sehr dünn, auch Konjunkturdaten stehen kaum an. In China sind die Leitzinsen wie erhofft unverändert geblieben. Das weckt die Hoffnung auf weitere monetäre Stützungsmaßnahmen durch die Notenbank, am Aktienmarkt geht es darauf aufwärts. Sorgen macht dort vor allem der anhaltende Preisrückgang bei Immobilien.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Enttäuschende Erzeugerpreise aus Deutschland und warnende Worte von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel drückten die Kurse. Die Erzeugerpreise waren zum Vormonat nicht so deutlich gesunken wie erhofft. Schnabel warnte derweil in einem Interview mit Bloomberg vor der Gefahr, dass die Finanzmärkte die Hartnäckigkeit der Inflation unterschätzten - und damit auch die von Seiten der EZB notwendigen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. Es bestehe das Risiko, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweise als derzeit von den Finanzmärkten eingepreist. Am Anleihemarkt sorgte diese Aussage für Aufregung, die Bund-Renditen im Bereich von zwei Jahren stiegen am Vormittag mit 2,935 Prozent auf das höchste Niveau seit 2008. Unterstützung kam derweil vom Gaspreis, der an der niederländischen Energiebörse erstmals seit September 2021 unter 50 Euro fiel. Impulse kamen auch von der Berichtssaison. Swiss Re schlossen kaum verändert. Nach guten Zahlen sehe der Ausblick sehr vorsichtig aus, hieß es von Analysten. Nach Vorlage solider Zahlen stiegen Hermes um 0,3 Prozent. Air France-KLM (+5,3%) schaffte im vierten Quartal den Sprung in die Gewinnzone und meldete einen Rekordumsatz. Von starken Zahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Safran (+2,1%). Auch beim Schweizer Spezialchemiekonzern Sika (+4,9%) lief es vergangenes Jahr rund.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mercedes-Benz (+2,8%) überraschte den Markt mit einem Aktienrückkauf und Geschäftszahlen, die leicht über den Erwartungen lagen, wie es hieß. Allianz fielen hingegen nach Zahlenvorlage um 1,9 Prozent. Insgesamt ein solides Ergebnis für das vierte Quartal attestierte die Citigroup dem Versicherungskonzern, allerdings sei kein neuer Rückkauf angekündigt worden - Citi habe eine Milliarde Euro erwartet. Bei Deutsche Post ging es um 1,3 Prozent nach unten. JP Morgan hat die Aktien laut Händlern auf "Underweight" gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz wusste keine auffällige Aktie zu nennen. Die am Abend von der Deutschen Börse bekannt gegebenen Indexänderungen hätten den Erwartungen entsprochen und daher die Kurse der betroffenen Aktien nicht mehr bewegt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Das Thema Zinsen dominierte weiter. Nachdem die US-Importpreise einen Tick stärker gesunken waren als erwartet, erholten sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen erneut falkenhafte Kommentare, diesmal von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, allerdings diesmal auch eher taubenhafte - von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin. Er atte sich für kleine Zinsschritte um je 25 Basispunkte ausgesprochen. Merck & Co gewannen 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern kann sich Hoffnung auf zwei Zulassungserweiterungen machen. Applied Materials bewegten sich kaum. Soliden Geschäftszahlen stand die Aussage eines bevorstehenden "herausfordernden" Jahres gegenüber. Doordash verdiente zwar auf bereinigter Basis mehr als erwartet, doch fiel der Verlust des Lebensmittellieferdienstes insgesamt höher als gedacht aus. Der Kurs verlor 7,6 Prozent. Moderna fielen um 3,3 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoffkandidat in einer Studie nicht durchgängig überzeugte. Deere machten einen Satz um 7,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Landmaschinenherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -4,4 4,66 19,7 5 Jahre 4,03 -4,5 4,07 2,9 7 Jahre 3,94 -5,2 3,99 -3,5 10 Jahre 3,82 -4,2 3,86 -6,2 30 Jahre 3,87 -4,7 3,92 -9,9

Nach den Anstiegen der Renditen an den Vortagen kamen sie zum Wochanausklang etwas zurück. Fundamental Unterstützung kam von einen Tick stärker als gedacht gesunkenen US-Importpreisen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:45 Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0687 -0,0% 1,0634 1,0672 -0,2% EUR/JPY 143,32 -0,2% 143,26 143,23 +2,1% EUR/CHF 0,9881 -0,1% 0,9884 0,9877 -0,2% EUR/GBP 0,8880 -0,0% 0,8909 0,8892 +0,3% USD/JPY 134,11 -0,1% 134,65 134,19 +2,3% GBP/USD 1,2031 -0,0% 1,1958 1,2003 -0,5% USD/CNH (Offshore) 6,8735 -0,1% 6,8848 6,8679 -0,8% Bitcoin BTC/USD 24.482,25 -0,1% 23.689,52 24.758,87 +47,5%

Der Dollar gab mit den gesunkenen Marktzinsen Aufschläge, die ihn zuvor noch auf die höchsten Stände seit Anfang Januar getrieben hatten, wieder ab; der Dollarindex legte auf Tagessicht hauchdünn zu.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,90 76,34 +0,7% +0,56 -4,4% Brent/ICE 83,42 83,00 +0,5% +0,42 -2,7%

Die Ölpreise verloren knapp 3 Prozent. Belastend wirkten die zuletzt deutlich gestiegenen Marktzinsen, weil sie Sorgen vor einem Abrutschen in eine Rezession schürten - mit entsprechenden Folgen für die Ölnachfrage. Dazu waren die Ölvorräte jümngst unerwartet stark gestiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,12 1.842,35 +0,0% +0,77 +1,1% Silber (Spot) 21,77 21,73 +0,2% +0,05 -9,2% Platin (Spot) 923,90 922,28 +0,2% +1,63 -13,5% Kupfer-Future 4,11 4,11 +0,1% +0,00 +7,9%

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA/RUSSLAND

China erwägt nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken die Lieferung von Waffen zur Unterstützung Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine. Jegliche Waffenlieferung an Moskau würde "ernste Probleme" verursachen, warnte Blinken am Sonntag im Fernsehsender CBS. "Die Sorge, die wir jetzt auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen haben ist, dass sie die Bereitstellung tödlicher Unterstützung erwägen", sagte Blinken mit Blick auf China. Auf die Frage, was eine solche "tödliche Unterstützung" umfasse, sagte der Außenminister, "alles von Munition bis zu den Waffen selbst".

FINNLAND / NATO

Das finnische Parlament stimmt voraussichtlich schon in wenigen Tagen über den Nato-Beitritt des Landes ab. Die Abstimmung werde voraussichtlich am 28. Februar stattfinden, sagte Jussi Halla-aho, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, am Freitag vor Journalisten.

FED

Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, unterstützt die Pläne der US-Notenbank, die Zinssätze weiterhin in Viertelpunkt-Schritten zu erhöhen. Er fühle sich "wohl dabei, die Zinssätze möglicherweise häufiger auf ein höheres Niveau anzuheben, wenn die Inflation hoch ist, und ich fühle mich wohl dabei, einen Rückzieher zu machen, wenn die Inflation nicht hoch ist", sagte Barkin.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman äußerte sich enttäuscht über die US-Inflationsdaten für Januar und erklärte, die US-Notenbank müsse die Zinsen weiter anheben, um die "viel zu hohe" Inflation zu senken.

DT. BANK

Mitarbeiter der Servicetochter der Deutschen Bank in Schkeuditz wollen der Gewerkschaft Verdi zufolge am Montag und Dienstag im Zusammenhang mit der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bank die Arbeit ganztägig niederlegen. Wie Verdi mitteilte, soll die Arbeitsniederlegung bei der KEBA - Gesellschaft für interne Services mbH am Montag digital erfolgen, am Dienstagmorgen wollen sich die Beschäftigten vor dem Bürogebäude in Schkeuditz zur Kundgebung versammeln.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.