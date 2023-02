HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3964/ Martin Foussek ist Verwaltungsrat der Simpel SA, einer Luxemburger Fondsmanagement, die sich auf Produkte für Privatanleger spezialisiert hat und in Deutschland und Österreich unter Sunrise bekannt ist. Wir sprechen über die Sunrise-Story, die Mitte der Zehnerjahre im Duett mit Langzeitwegbegleiter Thomas Niss gestartet ist und reihen Begriffe wie OwnAustria, Own360, Standortfonds Österreich und Deutschland sowie Simpel in der Zeitschiene ein, reden über gute Performance der Standortfonds und noch bessere der Anleger und erwähnen zudem den erfolgreichen Sunrise Podcast bzw. plaudern über spannende Zeiten bei McKinsey in Deutschland und an u.a. der Columbia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...