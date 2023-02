DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die US-Armee ist es am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Gespräch zwischen den Top-Diplomaten beider Länder gekommen. US-Außenminister Antony Blinken warnte Chinas ranghöchsten Außenpolitiker Wang Yi, "dass diese unverantwortliche Tat nie wieder geschehen dürfe", wie das US-Außenministerium mitteilte. Wang warf den USA laut Nachrichtenagentur Xinhua vor, durch "exzessive Gewaltanwendung" die US-chinesischen Beziehungen beschädigt zu haben. Vor dem Hintergrund zunehmender bilateraler Spannungen war über ein Treffen der beiden Diplomaten in München spekuliert worden. Wegen des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA hatte Blinken Anfang Februar einen geplanten Besuch in Peking kurzfristig abgesagt.

China erwägt nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken die Lieferung von Waffen zur Unterstützung Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine. Jegliche Waffenlieferung an Moskau würde "ernste Probleme" verursachen, warnte Blinken im Fernsehsender CBS. "Die Sorge, die wir jetzt auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen haben, ist, dass sie die Bereitstellung tödlicher Unterstützung erwägen", sagte Blinken mit Blick auf China. Auf die Frage, was eine solche "tödliche Unterstützung" umfasse, sagte der Außenminister, "alles von Munition bis zu den Waffen selbst". US-Präsident Joe Biden habe den chinesischen Staatschef Xi Jinping bereits im vergangenen März vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt, sagte Blinken dem Sender ABC. Seither habe China darauf geachtet, "diese Linie nicht zu überschreiten", hieß es aus US-Regierungskreisen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.087,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.397,25 +0,1% Nikkei-225 27.531,94 +0,1% Hang-Seng-Index 20.944,67 +1,1% Kospi 2.455,12 +0,2% Schanghai-Composite 3.287,67 +2,0% S&P/ASX 200 7.351,50 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen zeigen sich ohne klare Tendenz. Es fehle an richtungsgebenden Impulsen, heißt es auch mit Blick auf den US-Feiertag. Auffallend ist die relative Stärke der chinesischen Handelsplätze. Goldman Sachs hat sich hier optimistisch geäußert. Anleger werten es zudem positiv, dass es trotz der jüngsten US-chinesischen Spannungen auf der Münchener Sicherheitskonferenz zu einem offiziellen Treffen gekommen ist. US-Außenminister Blinken und der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi hatten sich in München getroffen. Gleichwohl wurden die jüngsten Probleme nicht ausgeräumt. Sorgen über einen steigenden Konkurrenzkampf belasten derweil die Aktien von Batterieherstellern für die Automobilbranche. In Japan und Südkorea werde der Markt beherrscht von der Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbanken, heißt es. Der Kospi in Südkorea erholt sich indes im Verlauf von seinen zwischenzeitlichen Verlusten. Die Werftaktie von STX Heavy Industries büßt in Seoul 6,6 Prozent ein. Laut Berichten hat Hanwha Group ihr Gebot fallen gelassen. Stattdessen soll der Konzern nun eine Mehrheitsbeteiligung am Schiffsmotorbauer HSD Engine (unverändert) vorbereiten. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering sinken um 2,9 Prozent. SCK springen um 8,8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Kupferfoliendeal geschlossen hat.

US-NACHBÖRSE

Harley-Davidson teilte nach Börsenschluss mit, eine Dividende von 16,50 Cent pro Aktie nach zuvor 15,75 Cent für das ersten Quartal ausschütten zu wollen. Der Kurs des Motorradbauers kletterte um 1,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.826,92 +0,4% 130,07 +2,1% S&P-500 4.079,23 -0,3% -11,18 +6,2% Nasdaq-Comp. 11.787,27 -0,6% -68,56 +12,6% Nasdaq-100 12.358,19 -0,7% -84,30 +13,0% Fr. Do. Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mio 858 Mio Gewinner 1.309 800 Verlierer 1.713 2.254 Unverändert 133 110

Uneinheitlich - Das Thema Zinsen dominierte weiter. Nachdem die US-Importpreise einen Tick stärker gesunken waren als erwartet, erholten sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen erneut falkenhafte Kommentare, diesmal von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, allerdings diesmal auch eher taubenhafte - von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin. Er atte sich für kleine Zinsschritte um je 25 Basispunkte ausgesprochen. Merck & Co gewannen 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern kann sich Hoffnung auf zwei Zulassungserweiterungen machen. Applied Materials bewegten sich kaum. Soliden Geschäftszahlen stand die Aussage eines bevorstehenden "herausfordernden" Jahres gegenüber. Doordash verdiente zwar auf bereinigter Basis mehr als erwartet, doch fiel der Verlust des Lebensmittellieferdienstes insgesamt höher als gedacht aus. Der Kurs verlor 7,6 Prozent. Moderna fielen um 3,3 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoffkandidat in einer Studie nicht durchgängig überzeugte. Deere machten einen Satz um 7,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Landmaschinenherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -4,4 4,66 19,7 5 Jahre 4,03 -4,5 4,07 2,9 7 Jahre 3,94 -5,2 3,99 -3,5 10 Jahre 3,82 -4,2 3,86 -6,2 30 Jahre 3,87 -4,7 3,92 -9,9

Nach den Anstiegen der Renditen an den Vortagen kamen sie zum Wochanausklang etwas zurück. Fundamental Unterstützung kam von einen Tick stärker als gedacht gesunkenen US-Importpreisen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:11 % YTD EUR/USD 1,0691 -0,0% 1,0692 1,0637 -0,1% EUR/JPY 143,38 -0,1% 143,55 143,40 +2,2% EUR/GBP 0,8879 -0,0% 0,8883 0,8909 +0,3% GBP/USD 1,2042 +0,0% 1,2036 1,1941 -0,4% USD/JPY 134,10 -0,1% 134,26 134,82 +2,3% USD/KRW 1.294,44 -0,1% 1.295,92 1.299,60 +2,6% USD/CNY 6,8576 -0,1% 6,8676 6,8787 -0,6% USD/CNH 6,8638 -0,2% 6,8788 6,8898 -0,9% USD/HKD 7,8363 -0,1% 7,8461 7,8491 +0,3% AUD/USD 0,6904 +0,4% 0,6873 0,6837 +1,3% NZD/USD 0,6244 +0,1% 0,6240 0,6216 -1,7% Bitcoin BTC/USD 24.441,72 -0,2% 24.499,47 23.750,24 +47,2%

Der Dollar gab mit den gesunkenen Marktzinsen Aufschläge, die ihn zuvor noch auf die höchsten Stände seit Anfang Januar getrieben hatten, wieder ab; der Dollarindex legte auf Tagessicht hauchdünn zu.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,87 76,34 +0,7% +0,53 -4,5% Brent/ICE 83,62 83 +0,7% +0,62 -2,5%

Die Ölpreise verloren knapp 3 Prozent. Belastend wirkten die zuletzt deutlich gestiegenen Marktzinsen, weil sie Sorgen vor einem Abrutschen in eine Rezession schürten - mit entsprechenden Folgen für die Ölnachfrage. Dazu waren die Ölvorräte jümngst unerwartet stark gestiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.844,71 1.842,35 +0,1% +2,36 +1,1% Silber (Spot) 21,78 21,73 +0,3% +0,06 -9,1% Platin (Spot) 925,23 922,28 +0,3% +2,95 -13,4% Kupfer-Future 4,12 4,11 +0,2% +0,01 +8,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

NORDKOREA

hat den am Samstag erfolgten Test einer Interkontinentalrakete als erfolgreiche "Überraschungsübung" bezeichnet, die Pjöngjangs "Fähigkeit zu einem tödlichen nuklearen Vergeltungsschlag" bewiesen habe. Der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge war eine Hwasong-15-Rakete am Samstagnachmittag (Ortszeit) auf einen am Morgen erfolgten Befehl von Machthaber Kim Jong Un hin vom Flughafen Pjöngjang aus abgefeuert worden. Die südkoreanische Armee hatte den Abschuss der Rakete nach eigenen Angaben am Samstag um 17.22 Uhr Ortszeit (9.22 MEZ) bemerkt, Japan zufolge landete die Rakete im Meer westlich der Insel Hokkaido. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministers Kazuya Hamada hatte das Geschoss eine Reichweite von rund 14.000 Kilometern und hätte damit theoretisch auch das Festland der USA erreichen können.

Die G7-Staaten haben den erneuten Abschuss einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea auf das Schärfste verurteilt.

META PLATFORMS

Der Facebook-Mutterkonzern führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Das Bezahlmodell starte in dieser Woche in Australien und Neuseeland, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg mit.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern schränkt die Nutzung seiner überarbeiteten Bing-Suchmaschine ein, die neuerdings die Technologie des Chatbots ChatGPT verwendet. Die Amerikaner reagieren damit auf eklatante Fehler und beunruhigende Antworten des Chatbots in zahlreichen Tests.

TESLA

Ein Tesla-Fahrer in Kalifornien ist gestorben, nachdem er auf einer Autobahn mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen war. Der Unfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Behörden Zusammenstöße von Tesla-Fahrzeugen mit stehenden Einsatzfahrzeugen unter die Lupe nehmen. Der Tesla krachte gegen 4 Uhr morgens auf der Interstate 680 in einen Lastwagen des Contra Costa County Fire Protection District, der quer über zwei Fahrspuren geparkt war, um den Verkehr zu blockieren, während Polizeibeamte beim Abschleppen eines Fahrzeugs halfen, sagte eine Sprecherin des Feuerschutzbezirks.

