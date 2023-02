The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2023ISIN NameUS90015Y1091 TURK.SIN.KALK.BK.ADR/10US47216Q1031 JDE PEETS NV UNSP.ADR/1/2US05964HAD70 BCO SANTANDER 17/23 FLRXS1720572848 BCO DE SABADELL 17/UND.XS1618597535 LOGAN GROUP 17/23US05964HAE53 BCO SANTANDER 17/23US037833BU32 APPLE 16/23US72650RBL50 PLAINS AM.P.L.P 2026US10553YAF25 BRASKEM FIN. 2024DE000BLB2520 BAY.LDSBK.OPF 14/23FR0013320033 STE GENERALE 18/28FLR MTNXS0593952111 TDC A/S 11/23 MTNUS38141GWU48 GOLDMAN SACHS 18/23 FLRDE000CZ40LS3 COBA MTH S.P17US38141GWT74 GOLDMAN SACHS GRP 18/23