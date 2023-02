Ballard Power Brennstoffzelle im Urbino 18 - erster wasserstoffbetriebener Gelenkbus. (Bild: Ballard Power) Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den "Bussen" weltweit in der Position als Marktführerund versucht auch bei vervielfachter Nachfrage diesePosition "auf Sicht" zu festigen. Und die EU-Kommission zeigte am 14.02.2023 Ballard Power, die diverse europäische Bushersteller exclusiv mit Brennstoffzellen versorgt, und den anderen Brennstoffzellenherstellern vielversprechende Perspektiven. Wrightbus, Solarisbus Alexander Dennis Ltd., van Hool ...

Den vollständigen Artikel lesen ...