- BERENBERG SENKT SPECTRIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3470 (3835) PENCE- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 1,25 (1,00) EUR - 'UNDERPERFORM'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 145 (123) EUR - 'NEUTRAL'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1270 (1220) EUR - 'SELL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 128 (130) CHF - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 86 (88) CHF - 'SELL'- JEFFERIES HEBT ORSTED AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 800 (600) DKK- JPMORGAN HEBT STORSKOGEN AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 11 SEK- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 165 (160) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 108 (100) CHF - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SETZT EDP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR KAPITALMARKTTAG AM 2.3.- UBS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 167 (155) EUR - 'BUY'- BERENBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...