Britvic plc: Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 20-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST

Transactions in Own Securities

20th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 17th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 814.50p Lowest price paid per share (pence): 804.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 811.46p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:04:24 GBp 116 805.50 XLON xb49wcB7wa3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:04:24 GBp 4 805.50 XLON xb49wcB7wa5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:05:57 GBp 328 806.00 XLON xb49wcB7yls BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:05:57 GBp 115 805.50 XLON xb49wcB7ylJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:07:46 GBp 78 804.50 XLON xb49wcB7@eUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:07:46 GBp 100 804.50 XLON xb49wcB7@e1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:07:49 GBp 268 804.00 XLON xb49wcB7@iV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:09:42 GBp 57 807.50 XLON xb49wcB7mZW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:09:42 GBp 122 807.50 XLON xb49wcB7mZY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:13:33 GBp 186 807.00 XLON xb49wcB7qhc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:21:09 GBp 204 807.50 XLON xb49wcB6EuW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:21:09 GBp 52 807.50 XLON xb49wcB6EuY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:23:54 GBp 177 806.50 XLON xb49wcB63Df BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:25:07 GBp 126 807.50 XLON xb49wcB62zX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:25:07 GBp 497 807.50 XLON xb49wcB62zZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:25:07 GBp 178 806.00 XLON xb49wcB62zh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:27:42 GBp 162 806.00 XLON xb49wcB64kI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:39:40 GBp 70 805.50 XLON xb49wcB6H3i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:39:40 GBp 90 805.50 XLON xb49wcB6H3m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:39:40 GBp 178 805.50 XLON xb49wcB6H3w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:39:51 GBp 192 806.00 XLON xb49wcB6Hvr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:42:04 GBp 259 806.00 XLON xb49wcB6JDw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:42:04 GBp 151 806.50 XLON xb49wcB6JCi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:42:04 GBp 207 806.50 XLON xb49wcB6JCk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:42:04 GBp 24 806.50 XLON xb49wcB6JCm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:47:34 GBp 160 808.00 XLON xb49wcB6NWl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:49:43 GBp 201 807.50 XLON xb49wcB6fyS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:53:40 GBp 159 807.00 XLON xb49wcB6gMe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:53:40 GBp 117 807.00 XLON xb49wcB6gMg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:54:02 GBp 86 807.00 XLON xb49wcB6gDg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 08:54:02 GBp 74 807.00 XLON xb49wcB6gDi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:09:36 GBp 206 809.00 XLON xb49wcB6vMr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:09:36 GBp 50 809.00 XLON xb49wcB6vMt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:09:36 GBp 296 809.00 XLON xb49wcB6vMy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:10:06 GBp 160 809.50 XLON xb49wcB6vy5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:30:07 GBp 124 811.00 XLON xb49wcB6to0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:30:07 GBp 36 811.00 XLON xb49wcB6to2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:30:08 GBp 473 812.00 XLON xb49wcB6tpS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:30:08 GBp 766 812.00 XLON xb49wcB6tob BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:30:08 GBp 461 812.00 XLON xb49wcB6tod BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:44:40 GBp 254 812.00 XLON xb49wcB51Rb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:57:31 GBp 124 813.00 XLON xb49wcB5Pwa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:57:31 GBp 138 813.00 XLON xb49wcB5Pwc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 09:57:31 GBp 1,042 813.00 XLON xb49wcB5PwY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:00:28 GBp 14 813.00 XLON xb49wcB5R5x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:00:28 GBp 29 813.00 XLON xb49wcB5R5z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:00:28 GBp 138 813.00 XLON xb49wcB5R5USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:09:56 GBp 173 812.50 XLON xb49wcB5Hg3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:13:08 GBp 67 812.50 XLON xb49wcB5JmD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:41 GBp 169 812.50 XLON xb49wcB5Kux BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:41 GBp 169 812.50 XLON xb49wcB5Ku0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:41 GBp 160 812.50 XLON xb49wcB5Ku9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:41 GBp 5 812.50 XLON xb49wcB5KuG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:41 GBp 169 812.50 XLON xb49wcB5KuI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:17:45 GBp 379 812.50 XLON xb49wcB5K@9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:21:18 GBp 314 812.50 XLON xb49wcB5MUSDz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:23:33 GBp 247 811.50 XLON xb49wcB5fkr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:36:51 GBp 160 811.50 XLON xb49wcB5Xlo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:36:53 GBp 250 811.00 XLON xb49wcB5XiT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:47:01 GBp 49 810.00 XLON xb49wcB5dqr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:49:59 GBp 152 811.00 XLON xb49wcB5v6M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:49:59 GBp 284 811.00 XLON xb49wcB5v6O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:49:59 GBp 247 811.00 XLON xb49wcB5v6Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:49:59 GBp 89 811.00 XLON xb49wcB5v6S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:53:40 GBp 239 812.00 XLON xb49wcB5yRF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:53:40 GBp 40 812.00 XLON xb49wcB5yRH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:53:40 GBp 205 812.00 XLON xb49wcB5yRJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:55:14 GBp 249 811.50 XLON xb49wcB5@TL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:56:19 GBp 172 811.00 XLON xb49wcB5nNc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 10:58:55 GBp 252 810.00 XLON xb49wcB5pa@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:04:34 GBp 259 808.50 XLON xb49wcB5tWu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:22:14 GBp 126 809.50 XLON xb49wcB41Ba BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:22:14 GBp 123 809.50 XLON xb49wcB41Bl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:35:04 GBp 221 810.00 XLON xb49wcB4758 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:35:11 GBp 327 810.50 XLON xb49wcB47vD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:35:11 GBp 46 810.50 XLON xb49wcB47vF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:35:11 GBp 229 810.50 XLON xb49wcB47vK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:35:11 GBp 100 810.50 XLON xb49wcB47vM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:43:59 GBp 225 810.00 XLON xb49wcB4QPj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:45:31 GBp 234 810.00 XLON xb49wcB4TPT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:45:40 GBp 369 810.50 XLON xb49wcB4TJO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:48:11 GBp 333 810.00 XLON xb49wcB4Svb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 11:48:14 GBp 241 809.50 XLON xb49wcB4S@f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:04:44 GBp 363 811.00 XLON xb49wcB4N1Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:09:45 GBp 71 811.00 XLON xb49wcB4eNH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:09:45 GBp 215 811.00 XLON xb49wcB4eNJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:21:00 GBp 397 811.50 XLON xb49wcB4kUM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:21:00 GBp 406 811.50 XLON xb49wcB4kPZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:31:11 GBp 271 811.00 XLON xb49wcB4YjH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:44:47 GBp 72 812.00 XLON xb49wcB4x2X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:44:47 GBp 284 812.00 XLON xb49wcB4x3V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:44:47 GBp 286 812.00 XLON xb49wcB4x2t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:49:35 GBp 730 811.50 XLON xb49wcB4z@e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 12:49:35 GBp 277 811.50 XLON xb49wcB4z@k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:00:02 GBp 403 811.50 XLON xb49wcB4m4p BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:00:03 GBp 281 811.00 XLON xb49wcB4m58 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:15:02 GBp 422 811.00 XLON xb49wcBB9oW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:23:14 GBp 3 811.00 XLON xb49wcBBDzL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:24:20 GBp 74 811.00 XLON xb49wcBBCQl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:24:20 GBp 460 811.00 XLON xb49wcBBCQn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:24:20 GBp 268 811.00 XLON xb49wcBBCQt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:26:42 GBp 316 810.00 XLON xb49wcBBFNJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:26:42 GBp 376 810.50 XLON xb49wcBBFNO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:48:18 GBp 966 812.00 XLON xb49wcBBOA2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 13:49:19 GBp 417 811.50 XLON xb49wcBBOhV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:03:25 GBp 342 811.50 XLON xb49wcBBJli BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:06:34 GBp 341 811.50 XLON xb49wcBBLrQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:07:32 GBp 36 811.50 XLON xb49wcBBK3j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:14 GBp 231 811.50 XLON xb49wcBBNx4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:53 GBp 152 812.00 XLON xb49wcBBNcW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:53 GBp 304 812.00 XLON xb49wcBBNch BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:53 GBp 357 812.00 XLON xb49wcBBNcr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:53 GBp 310 812.00 XLON xb49wcBBNXX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:09:53 GBp 31 812.00 XLON xb49wcBBNXZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:11:32 GBp 50 812.00 XLON xb49wcBBfOD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:11:32 GBp 111 812.00 XLON xb49wcBBfOF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:18:07 GBp 102 812.00 XLON xb49wcBBgZp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:18:07 GBp 780 812.00 XLON xb49wcBBgZB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:27:14 GBp 35 812.50 XLON xb49wcBBWbX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:27:14 GBp 523 812.50 XLON xb49wcBBZQV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:31:08 GBp 79 812.00 XLON xb49wcBBa8V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:31:12 GBp 420 812.00 XLON xb49wcBBaDy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:34:54 GBp 471 812.00 XLON xb49wcBBvgUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:44:33 GBp 150 812.50 XLON xb49wcBBmWU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:44:33 GBp 412 812.50 XLON xb49wcBBmZj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:46:09 GBp 186 812.50 XLON xb49wcBBoEUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:55:25 GBp 422 812.50 XLON xb49wcBABl4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:57:14 GBp 111 812.50 XLON xb49wcBADKt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:58:12 GBp 516 812.50 XLON xb49wcBADZG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:58:34 GBp 161 812.50 XLON xb49wcBACT2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:58:34 GBp 194 812.50 XLON xb49wcBACTB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 14:59:10 GBp 202 812.50 XLON xb49wcBACwUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:01:18 GBp 709 812.50 XLON xb49wcBAEAj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:01:18 GBp 323 812.50 XLON xb49wcBAEAo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:01:18 GBp 158 812.50 XLON xb49wcBAEAq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:10:52 GBp 811 813.50 XLON xb49wcBA7MG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:10:52 GBp 217 813.50 XLON xb49wcBA7MP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:10:52 GBp 268 813.50 XLON xb49wcBA7MR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 3 814.50 XLON xb49wcBASaU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 34 814.50 XLON xb49wcBASde BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 139 814.50 XLON xb49wcBASdk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 77 814.50 XLON xb49wcBASdq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 62 814.50 XLON xb49wcBASds BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 142 814.50 XLON xb49wcBASdUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 141 814.50 XLON xb49wcBASd6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:20:38 GBp 139 814.50 XLON xb49wcBASdC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:21:28 GBp 464 814.00 XLON xb49wcBAVqJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:21:28 GBp 246 814.50 XLON xb49wcBAVqN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:21:28 GBp 111 814.50 XLON xb49wcBAVqP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:21:28 GBp 529 814.50 XLON xb49wcBAVqR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:06 GBp 189 814.00 XLON xb49wcBAfTm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:06 GBp 254 814.00 XLON xb49wcBAfTs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:06 GBp 108 814.00 XLON xb49wcBAfTu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:06 GBp 386 814.00 XLON xb49wcBAfT1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:16 GBp 256 813.50 XLON xb49wcBAfLp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:34:17 GBp 341 813.50 XLON xb49wcBAfA0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:49:29 GBp 349 814.50 XLON xb49wcBAbDk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:49:29 GBp 687 814.50 XLON xb49wcBAbDr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:55:12 GBp 60 814.00 XLON xb49wcBAvNZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:55:12 GBp 160 814.00 XLON xb49wcBAvNc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:55:12 GBp 64 814.00 XLON xb49wcBAvNj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:55:12 GBp 227 814.00 XLON xb49wcBAvNl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 33 813.50 XLON xb49wcBAx1W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 214 813.50 XLON xb49wcBAx1a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 190 813.50 XLON xb49wcBAx1c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 43 813.50 XLON xb49wcBAx1Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 102 813.50 XLON xb49wcBAx1z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 1,031 813.50 XLON xb49wcBAx1x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 103 813.50 XLON xb49wcBAx1USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 17-Feb-2023 15:58:20 GBp 121 813.50 XLON xb49wcBAx11

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

