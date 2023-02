Taipei (ots/PRNewswire) -QNAP® Systems, Inc., ein führender Innovator von Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, stellte den NAS-Speicher TS-1655 (https://www.qnap.com/go/product/ts-1655) mit hoher Kapazität und 2,5 GbE vor, der zwölf 3,5-Zoll-Festplatten und vier 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke aufnehmen kann. Der TS-1655 wurde mit einer hybriden Speicherarchitektur entwickelt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet. Er integriert 8-Core-Rechenleistung, 2,5 GbE-Hochgeschwindigkeit und PCIe-Erweiterung und verbessert so die Geschäftseffizienz für teamübergreifendes File-Sharing, Zusammenarbeit, Sicherung/Wiederherstellung und Virtualisierung."Der TS-1655 schafft mit dem HDD/SSD-Hybridspeicherdesign ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt gleichzeitig RAID 50/60, das Nutzern von NAS mit hoher Kapazität besseren Datenschutz und eine optimale Nutzung des Speicherplatzes bietet", sagte Andy Chuang, Produktmanager von QNAP, und fügte hinzu: "Darüber hinaus umfasst das auf SSDs ausgerichtete Design integrierte M.2 NVMe PCIe-Steckplätze und dedizierte 2,5-Zoll-SSD-Laufwerksschächte, um leistungsintensive Unternehmensanwendungen zu unterstützen und gleichzeitig einen abgestuften Speicher für maximale Kosteneffizienz zu ermöglichen."Der TS-1655 verwendet einen Intel® Atom® C5125 8-Kern-Prozessor mit 2,8 GHz, der die Intel® QuickAssist Technology (QAT) unterstützt, und verfügt über vier UDIMM DDR4-Steckplätze (8 GB vorinstalliert), die auf 128 GB aufgerüstet werden können, um höhere Arbeitslasten zu unterstützen. Der Error-Correcting Code-Speicher wird ebenfalls unterstützt, so dass für robuste IT-Umgebungen in Unternehmen Leistung und Zuverlässigkeit auf Server-Niveau ermöglicht werden. Durch die Installation einer Dual-Port 25GbE-Netzwerkkarte liefert der TS-1655 herausragende sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 3.499/2.465 MB/s.Der TS-1655 verfügt über zwei RJ45-Netzwerkports (2,5G/1G/100M) für 2,5 GbE, die Port Trunking für Lastausgleich und Fehlertoleranz unterstützen und Unternehmen bei Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf helfen. Er kann in Kombination mit den verwalteten/unverwalteten 2.5GbE/10GbE (https://www.qnap.com/go/product/compare-switches)-Switches von QNAP eingesetzt werden, um schnelle, sichere und skalierbare Netzwerkumgebungen im Büro aufzubauen, ohne das Budget zu sprengen. Der TS-1655 unterstützt SR-IOV und verfügt über drei PCIe-Steckplätze zur Erweiterung der NAS-Funktionen mit verschiedenen Erweiterungskarten, darunter 5/10/25GbE-Netzwerkkarten, QM2-Karten (https://www.qnap.com/go/product/series/interface-cards) zum Hinzufügen von M.2-SSDs oder 2,5GbE/10GbE-Netzwerkanschlüssen, Faserkanal-Karten (https://www.qnap.com/go/product/fibre-channel-card) zum Aufbau von SAN-Speicher und Speichererweiterungskarten zum Anschluss von QNAP-Speichererweiterungsgehäusen.Der multitaskingfähige TS-1655 erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit und die zentrale Verwaltung des Speichers und gewährleistet mit Snapshots den Schutz der Daten vor den Auswirkungen von Ransomware. Weitere Funktionen sind: Hosten von virtuellen Maschinen (https://www.qnap.com/go/software/virtualization-station) und Containern (https://www.qnap.com/go/software/container-station), Vereinfachung von lokalen/remote/Cloud-Backup- (https://www.qnap.com/go/software/hybrid-backup-sync)Aufgaben, Erleichterung von VMware®/Hyper-V VM-Backups (https://www.qnap.com/go/software/hyper-data-protector), Bereitstellung eines Cloud-Storage-Gateways, Erstellen von S3-kompatiblem Objektspeicher (https://www.qnap.com/go/software/quobjects) auf dem NAS und vieles mehr.Weitere Informationen und das vollständige QNAP-NAS-Angebot finden Sie auf www.qnap.com. Kunden, die an einem Kauf interessiert sind, können hier ein Angebot anfordern (https://www.qnap.com/go/inquiry/sales-inquiry).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997386/TS_1655.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qnap-liefert-den-ts-1655-hochleistungs-hybridspeicher-mit-2-5-gbe-und-8-core-intel-prozessor-aus-ideal-fur-unternehmenssicherung-und-virtualisierung-301744869.htmlPressekontakt:marketing@qnap.comOriginal-Content von: QNAP Systems, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164407/5444940