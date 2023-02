Berlin (ots) -Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat den US-Warnungen vor möglichen chinesischen Waffenlieferungen an Russland Gewicht verliehen.Asselborn sagte am Montag im rbb24 Inforadio, er gehe nicht davon aus, dass der US-Außenminister Antony Blinken China ohne Anlass davor gewarnt hat, Russland mit Waffen zu unterstützen: "Da müssen Anzeichen sein. Das wäre - glaube ich - wieder eine Steigerung dieses Konfliktes. Bis jetzt hat China ja auch nicht bei der UNO mit Russland gestimmt, hat sich enthalten, hat bis jetzt keine Waffen geliefert."In diesem Zusammenhang betonte Asselborn auch, er hoffe, dass diese Koalition zwischen Russland und China gegen den Rest der Welt nicht zustande kommt: "China ist zwar der Gewinner, einer der großen Gewinner dieses Konflikts. Denn Russland hat sich total in die Hände von China begeben. Ich hoffe noch - hoffe, ohne mir Illusionen zu machen, dass China aber einsieht, dass, wenn diese Koalition total zu Stande kommt gegen den Rest der Welt, dass (...) China da seine Rolle, seine eigene Rolle nicht spielt."Vor dem heutigen Treffen mit den anderen EU-Außenministern in Brüssel hat sich Asselborn auch zu den Bedingungen für eine diplomatische Lösung mit Russland geäußert: "Wenn Putin versteht, dass er die Ukraine nicht brechen kann, also den Krieg nicht gewinnen kann, wird er bereit sein zu Verhandlungen - vorher nicht."Das gesamte Interview zum Nachhören finden Sie unter:https://ots.de/c038ZXPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5444944